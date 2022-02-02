Aytaç tamam!

Altay'la İzmir derbisine hazırlanan Göztepe, bir yandan da orta saha transferi için yoğun bir mesai harcıyor. Golcü Di Santo, kaleci Piric, sol bek Moubandje ve orta saha Tannane'yi alan Göz-Göz'de teknik direktör El Maestro, orta sahanın kilit ismi Soner Aydoğdu'nun alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgeye transfer istedi. Sarı-kırmızılılar'ın da yabancı kontenjanının dolması sebebiyle G.Saraylı Aytaç Kara'yı gündemine aldı. İzmir ekibi, Cimbom'da fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki tecrübeli maestroyla her konuda anlaştı. Birkaç gün içinde resmi sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi. Sezon başında Kasımpaşa'dan sarı-kırmızılılara transfer olan Aytaç, 12 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı sağlayamadı. Öte yandan Göz-Göz, Polonya'dan talipleri olan Boşnak sol beki Burekovic'le de yol ayrımına geldi.

Ziya RAMOĞLU