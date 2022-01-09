Ndiaye coştu Göztepe farklı kazandı | Göztepe - Antalyaspor: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 20. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Göztepe evinde Antalyaspor'u konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Göztepe'nin gollerini Atınç Nukan ve Ndiaye (3) kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 18 yaparken, Antalyaspor 22 puanda kaldı.

Gelecek hafta oynanacak olan karşılaşmalarda Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olurken, Antalyaspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.