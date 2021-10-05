Göztepe'den VAR isyanı!

Göztepe, Giresunspor kaptanı Zeki Yavru'nun, Halil Akbunar'a dirsek attığı pozisyona, hakem Burak Şeker tarafından faul ve kırmızı verilmemesine tepki gösterdi. Sosyal medyadan pozisyon paylaşılarak, "Soruyoruz! Herhangi bir dövüş sporunda bile dirsek atmak yasakken, futbolda ne zaman serbest oldu? #haVARhaYok NE FARK EDER" denildi.
Göztepe, Giresunspor kaptanı Zeki Yavru'nun, Halil Akbunar'a dirsek attığı pozisyona, hakem Burak Şeker tarafından faul ve kırmızı verilmemesine tepki gösterdi. Sosyal medyadan pozisyon paylaşılarak, "Soruyoruz! Herhangi bir dövüş sporunda bile dirsek atmak yasakken, futbolda ne zaman serbest oldu? #haVARhaYok NE FARK EDER" denildi.