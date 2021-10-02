Göztepe - Giresunspor | CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe evinde Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Burak Şeker yönetiyor.
Göztepe-Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Giresunspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
GÖZTEPE - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Berkan Emir, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Kerim Alıcı, Obinna, Yalçın Kayan, Tijanic, Halil Akbunar, Baku, N'Diaye
Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behic, Traore, Sankhare, Diabate, Flavio, Sergio, Süleymanov