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Göztepe - Giresunspor | CANLI

Son dakika Göztepe Giresunspor haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Burak Şeker yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 15:56
Göztepe - Giresunspor | CANLI

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe evinde Giresunspor ile kozlarını paylaşıyor.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmayı Burak Şeker yönetiyor.

Göztepe-Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.


GÖZTEPE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Giresunspor maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

GÖZTEPE - GİRESUNSPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Berkan Emir, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Kerim Alıcı, Obinna, Yalçın Kayan, Tijanic, Halil Akbunar, Baku, N'Diaye

Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Alexis Perez, Aziz Behic, Traore, Sankhare, Diabate, Flavio, Sergio, Süleymanov

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