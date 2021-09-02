Göztepe’de Emre sesleri

Süper Lig'de ilk 3 maçında 2 puan toplayan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman'la yollar resmen ayrılırken, Başkan Mehmet Sepil, 7 yıllık görev sürecinde 11'inci teknik adamını değiştirdi. Ünal Karaman'ın ayrılmasının ardından Göztepe bir kez daha yeni teknik adamını aramaya başladı. İzmir ekibinde Tayfun Korkut'un favori olduğu bildirilirken, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Türk futbolunun efsane isimlerinden Emre Belözoğlu isminin de öne çıktığı öğrenildi. Göz-Göz'ün, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ve Alanyaspor'dan ayrılan Çağdaş Atan'ı da listeye aldığı ifade edildi.