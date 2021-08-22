Gzötepe - Yeni Malatyaspor: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan ve Bahattin Şimşek'in yönettiği karşılaşma konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor yeni sezondaki ilk 3 puanını almış oldu. Göztepe ise 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 3. haftasında Gözteper deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatyaspor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.