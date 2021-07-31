Göz-Göz’ün gözü Donk’ta

Kahraman, Şefik, Arslanagic, Baku, Tijanic ve Lourency ile sözleşme imzalayan Göztepe, Ryan Donk'u gözüne kestirdi. Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılılarla anlaşma sağlayamayan Hollandalı oyuncuya teklif götüren İzmir temsilcisinin, Donk'tan yanıt beklediği belirtildi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Şu an için Türkiye'den ayrılmak istemeyen 35 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den 3 takımın daha transfer teklifi götürdüğü öğrenildi. . Öte yandan Erzurum kampını erken bitiren Göztepe, 3'nci Lig ekibi Somaspor'la Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynadığı hazırlık karşılaşmasını 3-2 galip bitirdi.