Son dakika transfer haberi: Göztepe'den Hatem Ben Arfa hamlesi!

Süper Lig'de dış transferde gaza basan Göztepe yönetimi listesine dünyaca ünlü bir yıldızı ekledi. Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fransa ekibi Bordeaux'da geçiren Tunus asıllı Fransız on numara Hatem Ben Arfa'yı gündemine aldı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın listesinde yer alan yıldız futbolcuyu Göz-Göz'e kazandırmak için başkan Mehmet Sepil bizzat devreye girdi. Kulübüyle sözleşmesi sona eren ve bonservis engeli bulunmayan futbolcunun maliyetini araştıran Mehmet Sepil, Ben Arfa'nın menajeriyle bağlantıya geçerek nabız yokladı.

Geçen sezon da Göztepe'nin gündemine gelen 33 yaşındaki yıldız futbolcu ile orta alandaki boşluğu doldurmak isteyen başkan Sepil, transfer için yoğun çaba harcıyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan futbolcunun çok daha az bir maliyetle kadroya katılması planlanıyor. Fransa'da Lyon, Marsilya, Rennes, PSG, Nice, İngiltere'de Newcastle United, Hull City, İspanya'da da Valladolid ekiplerinde forma giyen Hatem Ben Arfa, kariyerinde 4 farklı ekiple toplam 14 kupa kazandı.