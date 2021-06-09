3 yabancı yolcu

Göztepe'de 3 yabancı için talipler beklenmeye başladı. Sarı-kırmızılıların, beklenen katkıyı veremeyen, kontratları süren golcü Brown Ideye, sol bek Dzenan Burekovic ve stoper Marco Mihojevic'i elden çıkarmayı düşündüğü ifade edildi.
Göztepe'de 3 yabancı için talipler beklenmeye başladı. Sarı-kırmızılıların, beklenen katkıyı veremeyen, kontratları süren golcü Brown Ideye, sol bek Dzenan Burekovic ve stoper Marco Mihojevic'i elden çıkarmayı düşündüğü ifade edildi. Kurmayların Ideye, Burekovic ve Mihojevic'i ilk etapta satmayı olmazsa kiralamayı düşündüğü bildirildi.