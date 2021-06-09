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3 yabancı yolcu

'de 3 yabancı için talipler beklenmeye başladı. Sarı-kırmızılıların, beklenen katkıyı veremeyen, kontratları süren golcü Brown Ideye, sol bek ve stoper 'i elden çıkarmayı düşündüğü ifade edildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
3 yabancı yolcu
'de 3 yabancı için talipler beklenmeye başladı. Sarı-kırmızılıların, beklenen katkıyı veremeyen, kontratları süren golcü Brown Ideye, sol bek ve stoper 'i elden çıkarmayı düşündüğü ifade edildi. Kurmayların Ideye, Burekovic ve Mihojevic'i ilk etapta satmayı olmazsa kiralamayı düşündüğü bildirildi.
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