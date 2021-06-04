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Göztepe’ye iki gurbetçi

Transfere hız veren Göz-Göz, W.Bremen’den milli stoper ve Köln’den orta saha ’ istiyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 06:50
Göztepe’ye iki gurbetçi

Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe, rotasını 'ya çevirdi. İzmir ekibinin 'da küme düşen W.Bremen'in Türk stoperi ve Köln'ün orta sahası 'la ilgilendiği öğrenildi. Transferden sorumlu Sportif Direktör Erk Toros'un hem Ömer hem de Salih için temaslara başladığı bildirildi. İki gurbetçinin de 'ye sıcak baktığı belirtildi. 27 kez 'da oynayan 32 yaşındaki Toprak'ın kontratı 2023'te bitiyor. Geçen sezon 27 maçta 2 gol attı. Almanya'nın A Milli Takım hariç tüm alt yaş milli takım kategorilerinde ter döken Özcan'ın ise sözleşmesi ay sonunda bitiyor. 23 yaşındaki genç futbolcu, Köln'de 32 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. Göztepe'de Başkan daha önce, 'de Gil Vicente'den Brezilyalı sağ kanat Rodrigues'le anlaştıklarını açıklamıştı.

LİSTE KABARIK
Göztepe'de transfer listesi oldukça kabarık göküküyor. Listede; Alanya'dan ayrılan Hüseyin, Erzurum'dan Emrah, F.Bahçe'den Zanka, Trabzon'dan Hosseini, 'tan Kampetsis yer alıyor.

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