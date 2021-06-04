Göztepe’ye iki gurbetçi

Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe, rotasını Almanya'ya çevirdi. İzmir ekibinin Bundesliga'da küme düşen W.Bremen'in Türk stoperi Ömer Toprak ve Köln'ün orta sahası Salih Özcan'la ilgilendiği öğrenildi. Transferden sorumlu Sportif Direktör Erk Toros'un hem Ömer hem de Salih için temaslara başladığı bildirildi. İki gurbetçinin de Türkiye'ye sıcak baktığı belirtildi. 27 kez A Milli Takım'da oynayan 32 yaşındaki Toprak'ın kontratı 2023'te bitiyor. Geçen sezon 27 maçta 2 gol attı. Almanya'nın A Milli Takım hariç tüm alt yaş milli takım kategorilerinde ter döken Özcan'ın ise sözleşmesi ay sonunda bitiyor. 23 yaşındaki genç futbolcu, Köln'de 32 maçta 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil daha önce, Portekiz'de Gil Vicente'den Brezilyalı sağ kanat Rodrigues'le anlaştıklarını açıklamıştı.

LİSTE KABARIK

Göztepe'de transfer listesi oldukça kabarık göküküyor. Listede; Alanya'dan ayrılan Hüseyin, Erzurum'dan Emrah, F.Bahçe'den Zanka, Trabzon'dan Hosseini, Panathinaikos'tan Kampetsis yer alıyor.