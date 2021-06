Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: Hayatımda aldığım en zor karar

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de önceki hafta şok bir kararla görevini bırakacağını açıklayan Başkan Mehmet Sepil, kararının arkasında durduğunu söyledi. Sosyal medyada Gürsel Aksel Stadı'ndan katılıp taraftar temsilcilerinin sorularını yanıtladığı canlı yayında camiaya bilgilendirmede bulunan Sepil, "Benim başkanlığı bırakma kararım kesin. Hayatımda aldığım en zor karar. Kendi ayakları üzerinde duran bir Göztepe hayalim var. Ben bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hiçbir Göztepeli'nin bundan şüphesi olmasın. Transferlerde de icra kurulu yetkili olacak. İcra kurulunu kuracağız ve süreci o şekilde yöneteceğiz. Bu kulübün borcu yok. Varsa da ben öderim. Tek eksiğimiz altyapı. Ben 24 saat net Göztepe için çalıştım. Aileme vakit ayıramadım. Göztepe başkanlığı finansal olarak büyük bir yüktü ama büyük bir zevkle yaptım. Avrupa hayallerim vardı, hayallerimi tamamlayamadan ayrılıyorum" diye konuştu.

Başkanlığı döneminde taraftara hiç yanlış yapmadığını ifade eden Sepil, "7 yıldır başkanlık görevini yürüttüm. Taraftara asalak demem yanlıştı, keşke demeseydim. Ancak ben taraftarımıza hiç yanlış yapmadım. Göztepe'yi devraldığımda Urla'da bir tane tuğla, duvar ve yer vardı. Para olmadığı için bunun inşaatı durmuştu. Yatacak yer yok, stat yok, dolayısıyla sizin yetiştirici kulüp haline gelmeniz kolay değil. Halen altyapımız yok. Bugün ayrıldığımda en büyük üzüntüm bu olacak" dedi.

Şubeyi kapatma gibi bir düşüncesinin asla olmadığını ifade eden Sepil, "Kendi ağzımdan bir kere şubeyi kapatacağız diye bir cümle çıkmadı. Derneği açmak ise Göztepelilere yapacağım en büyük kötülük olur. Hentbolun getirisi ise sıfır. Bu konunun en heyecanlısı bendim ama sistemi görünce soğudum. Ben deli değilim, taraftarın pikselle yürüttüğü şubeyi kapatayım sonra hemen klavyeler çalışıyor, kulübün önüne pankart asıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERİ AÇIKLADI: BREZİLYALI RODRIGUES

"Kendi oyuncusunu yetiştirmiş Göztepe şampiyon olur" diyen Mehmet Sepil, Portekiz'in Gil Vicente takımından 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues'i de kadrolarına kattıklarının müjdesini yayında verdi. Sepil, "Bir oyuncu alıyoruz daha birinci gün çöp diyorlar. Beto'ya da çöp diyordular. Gouffran'ı iyi kakaladılar. Şöyle gol atar böyle gol atar dediler. Adamı bütün hocalar oynattı, defans yaptı. Yeni transferimiz Lourency do Nascimento Rodrigues. Hiç karışmadım, belli sistem içinde yapıldı transfer. Bugün yarın açıklanır" dedi.

NARLIDERE'YE SALON VE HAVUZ

Sepil, tesisleşme projeleriyle ilgili İzmir'den dert yandı. Mehmet Sepil, "Yıllardır İzmir'den forma sponsoru çıkmadı. Türk futbolu giderek daha çok kaosa yürüyor. Önümüzdeki ay her şey yolunda giderse Narlıdere Belediyesi ile anlaştık. Süreç tamamlandı, proje hazır, kapalı yüzme havuzu ve 1500 kişilik spor salonu yapacağız. Tesis için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği parayı kabul etmedik, tesis yapın dedik. Belediye fonuyla bunu yapalım gerekli yerde bizle sponsor desteği sağlansın istedik. İzmir'de ilk defa Tunç Soyer kulüplere bir plan dahilinde yardım edeceğini söyledi. Torbalı olayında da en çok üzülenlerden biriydi. Torbalı Belediye Başkanı'nın o araziyle ilgili açıklamaları akıl alır gibi değil. Beşiktaş maçına çağırdığım insanlar benden açıklama bekledi. Biz de gitmedik. Açıklama yapmadım çünkü Antalya maçını düşünerek taraftarımızı tahrik etmemek için yapmadım" dedi.

HALİL AKBUNAR ÜZÜNTÜSÜ

Göztepe'de 2020 Avrupa Şampiyonası için A Milli Takımı'nın geniş kadrosuna dahil edilip ardından sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Halil Akbunar kararı camiayı üzdü. 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı giyemeyecek olan Halil'e haksızlık yapıldığını savunan Göztepeliler sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu. Başkan Vekili Talat Papatya da attığı tweette, "Sakın üzülme evlat. Bu ülkede hiçbir başarı cezasız kalmaz" mesajını yayınladı. Taraftarlar da Halil Akbunar'a destek mesajları paylaştı. Halil de milli kafileden elenmesi sonrası kişisel sosyal medya hesabından Göztepe armasını öptüğü fotoğrafını yayınladı.