Göztepe'ye ilk kez rakip

Konya'yı ağırlayacak Göztepe, eski çalıştırıcısı İlhan Palut'a rakip olacak. Göz- Göz'de 1.5 sene görev yapan, ardından Konya'nın başına geçen Palut, kariyerinde ilk defa İzmir ekibine karşı sahada olacak
Konya'yı ağırlayacak Göztepe, eski çalıştırıcısı İlhan Palut'a rakip olacak. Göz- Göz'de 1.5 sene görev yapan, ardından Konya'nın başına geçen Palut, kariyerinde ilk defa İzmir ekibine karşı sahada olacak. Genç çalıştırıcı, "Umuyorum futbol açısından keyif verir, izleyenlere güzel bir maç seyrettiririz" dedi. Sivasspor, büyük ligler ve Süper Lig'de yer alan 119 takım arasında 2. sıraya yerleşti.