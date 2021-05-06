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'ye ilk kez rakip

Konya'yı ağırlayacak , eski çalıştırıcısı 'a rakip olacak. Göz- Göz'de 1.5 sene görev yapan, ardından Konya'nın başına geçen Palut, kariyerinde ilk defa İzmir ekibine karşı sahada olacak

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Göztepe'ye ilk kez rakip
Konya'yı ağırlayacak , eski çalıştırıcısı 'a rakip olacak. Göz- Göz'de 1.5 sene görev yapan, ardından Konya'nın başına geçen Palut, kariyerinde ilk defa İzmir ekibine karşı sahada olacak. Genç çalıştırıcı, "Umuyorum futbol açısından keyif verir, izleyenlere güzel bir maç seyrettiririz" dedi. Sivasspor, büyük ligler ve Süper Lig'de yer alan 119 takım arasında 2. sıraya yerleşti.
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