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Göztepe'de Arda Özçimen ilk maçında penaltı kurtardı

Spor Toto 'in 36. haftasında Göztepe, ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılarda ilk Süper Lig maçına çıkan genç kaleci Arda Özçimen, penaltı vuruşunda gole izin vermedi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 16:17
Göztepe'de Arda Özçimen ilk maçında penaltı kurtardı

'de 'le 1-1 berabere kalan Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen, ilk Süper Lig maçında penaltı kurtarmayı başardı.

Fatih Karagümrük karşısında geriye düşmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 47 puanla 10. sıradaki yerini korudu. Bu sezon 11. beraberliğini alan Göztepe, bu beraberliklerden 7'sini deplasmanda elde etti.

'ın sakatlığı, 'ün de Kovid-19'a yakalanması nedeniyle forma giyemediği Göztepe'de sürekli ilk 11'de oynayan isimlerden kaleci , ve dünkü karşılaşmada yedek soyundu.

Kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yerine forma giyen 19 yaşındaki Arda Özçimen, sarı-kırmızılı formayla ilk Süper Lig maçına çıktı. Çeşitli yaş kategorilerinde milli takımda mücadele eden ve 2013'ten beri Göztepe'nin altyapısında bulunan genç kaleci ilk müsabakasında 'nun penaltı vuruşunu kurtarmayı başardı.

Arda Özçimen'in babası halen 'da kaleci antrenörü olarak görev yapıyor. Yüksel Özçimen futbolculuğu döneminde 1993-1994 sezonunda Göztepe'de forma giymişti.

Arda Özçimen'in ağabeyi Doğukan Özçimen de Misli.com 3. Lig 2. Grup ekibi 'da kaleci olarak mücadele ediyor.

Ligde hafta sonu oynanacak 37. haftayı maç yapmadan geçecek Göztepe, 28 Nisan Çarşamba günü 'u konuk edecek.

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