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Son dakika spor haberleri: 'den 'ye şampiyonluk başvurusu!

Son dakika haberi: ekiplerinden , 1950 yılındaki şampiyonluğunun sayılması için resmen 'na () başvurdu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:41 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 13:43
Son dakika spor haberleri: Göztepe'den TFF'ye şampiyonluk başvurusu!

Fenerbahçe'nin 1959 yılından önce elde ettiği şampiyonlukların tescil edilmesi için 'ye resmi başvuruda yapmasının ardından Kulübü de 1950 yılında kazandığı şampiyonluğun kayıtlara geçmesi için kolları sıvadı.

Göztepe, 1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada önce Beşiktaş'ı finalde de Gençlerbirliği'ni eleyip kupayı havaya kaldırdı. 71 yıllık şampiyonluk kupası halen sarı-kırmızılıların müzesinde sergileniyor. Göztepe'nin müzesinde 1968-1969 ve 1969-1970 yıllarında kazandığı 2 Türkiye Kupası ile 1970 Cumhurbaşkanlığı Kupası da yer alıyor.

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