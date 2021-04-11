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Göztepe'de bahar havası

'de ve 'u mağlup ederek üst üste 2 galibiyet alan Göztepe'de bahar rüzgarları esiyor. Alt sıralarla bağını tamamen koparan sarı-kırmızılılar, kalan 7 maç için de Avrupa umudunu taraftarına aşıladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 13:07
Göztepe'de bahar havası

'de evinde 'un ardından deplasmanda Atakaş 'u da yenmeyi başaran Göztepe tırmanışını sürdürdü. Hatay'da 'in 3 golüyle 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, alt sıralarla bağını tamamen koparırken, kalan 7 maç için de Avrupa umudunu taraftarına aşıladı. Yeni bir seri başlatan Göz-Göz'de Teknik Direktör çok zorlu bir deplasmanda iyi futbol oynayarak galip geldiklerine dikkat çekti.
Takımın disiplinini başlangıçtan bitişe kadar sürdürdüğünü anlatan Ünal Karaman, "Dikkatli oynayan, taviz vermeyen takımımı hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum. Hatayspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi. Maç fazlasıyla 46 puanla 9'uncu basamakta yer alan Göztepe, kalan 7 maçta , (D), , Fraport Tav (D), , (D) ve 'la oynayacak.

JAHOVIC FIRTINASI ESIYOR
Hatayspor deplasmanında 3 gol birden atarak galibiyetin baş mimarı olan Adis Jahovic ise eski günlerine döndü. Devre arasında Antalyaspor'dan gelen Makedon futbolcu ilk 9 maçında gol atamadı. Siftahı Hes Kablo Kayserispor deplasmanında yapan Jahovic, gol sayısını 4'e çıkardı. Jahovic, Göztepe kariyerinde 2'nci kez hat-trick yaptı. Deneyimli golcü 2017-2018 sezonunda Göztepe'de oynarken deplasmanında 3 gol attı ve İzmir ekibi o maçı 3-2 kazandı.



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