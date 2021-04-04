Haberler Göztepe Son dakika spor haberleri: Göztepe Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret!

Son dakika spor haberleri: 'de 3 maçtır galibiyete hasret!

'de deplasmanda 'la 1-1 berabere kalan , galip gelemediği son 3 müsabakadan yalnızca 1 puan çıkarabildi. ekibi, ve maçlarından mağlubiyetle ayrılmıştı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 12:07
Son dakika spor haberleri: Göztepe Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret!

Ligin 29. haftasında 'u 3-1'lik skorla geçen , 'ne 3-0, a 5-3 yenildikten sonra dün 'la 1-1 berabere kaldı. Ligde 3 haftadır kazanamayan sarı-kırmızılı ekip, 32. haftayı 40 puanla tamamladı.

Ara transfer döneminde Göztepe'ye dönen Adis , 10. maçında bu sezon ilk golünü attı. Türkiye kariyerine 2016-2017 sezonunda . Lig'de Göztepe'de başlayan Makedon golcü, sarı-kırmızılı ekiple 'e yükselme başarısı gösterdikten sonra 2017-2018 sezonunda Göztepe ile Süper Lig'de 18 maçta 14 gol kaydetmişti.

Jahovic, sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig'de forma giyen yabancı oyuncular içinde en golcü isim konumunda bulunuyor. Göztepe, 33. hafta mücadelesinde 6 Nisan Salı günü 'u konuk edecek.

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