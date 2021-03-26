İrfan Can’a kanca

Göztepeli eldiven, Avrupa kulüplerini peşine taktı.
Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 22:46Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Göztepe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken İrfan Can Eğribayat, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. 22 yaşındaki kaleciyi, Fransa'dan Nimes ve Metz, İspanya'dan ise Real Betis ve Levante'nin takip ettiği öğrenildi. İrfan Can'la ilgili olumlu rapor sunan takımların, sezon sonunda Göztepe'nin kapısını çalması bekleniyor. Sezon başında Adanaspor'dan transfer edilen genç file bekçisi, 28 maçta kaleyi korurken; 37 gol yedi. 7 karşılaşmada ise talesini gole kapatan eldivenin 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.