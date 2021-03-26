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’a kanca

Göztepeli eldiven, kulüplerini peşine taktı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 22:46 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
İrfan Can’a kanca
formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Eğribayat, kulüplerinin radarına girdi. 22 yaşındaki kaleciyi, 'dan ve , 'dan ise ve 'nin takip ettiği öğrenildi. İrfan Can'la ilgili olumlu rapor sunan takımların, sezon sonunda Göztepe'nin kapısını çalması bekleniyor. Sezon başında 'dan transfer edilen genç file bekçisi, 28 maçta kaleyi korurken; 37 gol yedi. 7 karşılaşmada ise talesini gole kapatan eldivenin 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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