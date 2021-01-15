Göztepe İngiliz Ince ve Koreli Lee'nin peşinde

Göz-Göz, Stoke’ta oynayan dünyaca ünlü eski futbolcu Paul İnce’in oğlu sağ açık Tom İnce ve St. Truiden’in sol kanadı Seung Woo-Lee’yle anlaştı
Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 23:55Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Transferde, Ankaraspor'dan Beykan Şimşek ve Anderlecht'ten Zulj'u kadrosuna dahil edip, PAOK takımından Esiti ile el sıkışan Göztepe, dünyaca ünlü eski futbolcu Paul Ince'in oğlu Tom Ince ile Güney Koreli Seung Woo-Lee'yle de imza aşamasına geldi. İngiltere'de Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 8 maçta boy gösterdi. Geçen sezon 40 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, Blackpool, Crystal Palace, Nottingham Forest, Hull City, Derby County, Huddersfield Town formalarını da giydi.
BARCELONA ALTYAPISINDAN
İzmir ekibinin prensipte anlaştığı diğer isim Seung-Woo Lee ise Barcelona altyapısından yetişti. İlk olarak Barcelona B takımında forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, daha sonra İtalya'da Hellas Verona ekibinde ve son olarak da Belçika Ligi takımlarından St. Truiden formasını giydi. Göztepe'nin kiralık olarak el sıkıştığı on numara ve sağ kanat pozisyonlarında da görev alabilen Lee, bu sezon Avusturya'da 13 karşılaşmaya çıktı ve 2 kez rakip ağları havalandırdı. Genç futbolcu, 11 kez de Güney Kore Milli Takımı'nda ter döktü