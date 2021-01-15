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İngiliz Ince ve Koreli Lee'nin peşinde

Göz-Göz, Stoke’ta oynayan dünyaca ünlü eski futbolcu Paul İnce’in oğlu sağ açık Tom İnce ve St. Truiden’in sol kanadı Seung Woo-Lee’yle anlaştı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 23:55 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Göztepe İngiliz Ince ve Koreli Lee'nin peşinde
Transferde, Ankaraspor'dan Beykan Şimşek ve Anderlecht'ten Zulj'u kadrosuna dahil edip, PAOK takımından Esiti ile el sıkışan , dünyaca ünlü eski futbolcu Paul Ince'in oğlu ile Güney Koreli Seung Woo-Lee'yle de imza aşamasına geldi. İngiltere'de Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 8 maçta boy gösterdi. Geçen sezon 40 maçta 3 gol, 2 asistlik katkı sağlayan tecrübeli futbolcu, Blackpool, Crystal Palace, Nottingham Forest, Hull City, Derby County, Huddersfield Town formalarını da giydi.


BARCELONA ALTYAPISINDAN
İzmir ekibinin prensipte anlaştığı diğer isim ise Barcelona altyapısından yetişti. İlk olarak Barcelona B takımında forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, daha sonra İtalya'da Hellas Verona ekibinde ve son olarak da Belçika Ligi takımlarından St. Truiden formasını giydi. Göztepe'nin kiralık olarak el sıkıştığı on numara ve sağ kanat pozisyonlarında da görev alabilen Lee, bu sezon Avusturya'da 13 karşılaşmaya çıktı ve 2 kez rakip ağları havalandırdı. Genç futbolcu, 11 kez de Güney Kore Milli Takımı'nda ter döktü

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