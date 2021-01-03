Göztepe'de formayı yere atan Yalçın Kayan'a eşi benzeri görülmemiş ceza!

Bu sezon 10'u ilk 11'de olmak üzere 13 maçta forma giyen 22 yaşındaki altyapı patentli orta saha oyuncusunun disiplin dışı hareketini değerlendiren yönetim, Yalçın'a 1 maaş para cezasının yanı sıra, ihtiyaç sahibi öğrencilere bizzat dağıtmak üzere 350 adet yeni sezon forması alması cezası kesti.



Sarı-kırmızılı yönetim Yalçın'ın cezasıyla ilgili, "Yönetim kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantıda oyuncumuz Yalçın Kayan'ın Fatih Karagümrük karşılaşmasında gerçekleştirmiş olduğu disiplin dışı hareket görüşülmüştür. Yaptığı hareketin ardından duyduğu pişmanlığı dile getiren, camiamızdan, Teknik Direktörümüz İlhan Palut'tan ve takım arkadaşlarından özür dileyen oyuncumuz Yalçın Kayan'a disiplin talimatı doğrultusunda bir aylık maaşı kadar para cezası kesilmiş ve ilaveten ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere 350 adet yeni sezon forması alması ve okullar açıldığında ziyaret ederek dağıtması kararlaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.