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'de 3 futbolcu yolcu

'de bu haftayı bay takım olarak geçirecek 'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. İç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılarda ara dönemde 3 oyuncuyla yolların ayrılabileceği öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:06
Göztepe'de 3 futbolcu yolcu

'de bu haftayı bay takım olarak geçirecek 'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. İç ve dış transferde hareketli günler geçiren sarı-kırmızılılarda ara dönemde 3 oyuncuyla yolların ayrılabileceği öğrenildi.

Göz-Göz'de sezon başında gözden çıkarılan ve stoper 'nin yanı sıra santrfor 'nin de takımdan gönderilebileceği vurgulandı.

'dan 'i kadrosuna dahil eden sarı kırmızılıların yüksek maliyetlerinden ötürü mevcut kadroda da değişimler yapabileceği bildirildi.
Göztepe'ye 2018-2019 sezonun başında 'dan gelen Gassama, ilk sezonunda istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Ancak bu sezon gözden düşen Senegalli sadece 4 Süper Lig karşılaşmasında oynadı. Titi de tıpkı Gassama gibi 2018-2019 sezonunda Göztepe'ye imza attı. Brezilyalı stoper bu sezon 7 maça çıktı. 'ın takımından kadroya dahil edilen Ideye ise hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geldi. Deneyimli futbolcu 8 maçta görev alıp yalnızca 1 kez fileleri sarstı.



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