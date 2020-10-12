Göztepe coştu!

Süper Lig ve TFF 1.Lig'de milli arayı değerlendiren Göztepe ve Menemenspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Göztepe'nin Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar, 4-0 gibi farklı bir sonuçla kazanmayı başardı. İzmir ekibi sahaya; Megyeri, Burekovic, Titi, Mihojevic, Murat, Poko, Guilherme, Nwobodo, Tibet, Burak ve Ndiaye on biri ile çıkarken, Menemenspor; Amir, Rıdvan, Furkan, Burak, Sikiru, Alhassan, Taşkın, Tayfun, Şeref, Mehmet ve Rasheed tertibiyle karşılaşmada yer aldı.

İLK YARIM SAATTE FUTBOL RESITALI

Göz-Göz, henüz 11'nci dakikada Burekovic'in asistinde Brezilyalı yeni transferi Guilherme ile öne geçti: 1-0. 20'inci dakikada bu sefer Guilherme'nin asist yaptığı Burekovic farkı 2'ye çıkardı: 2-0. İlhan Palut'un öğrencileri 30'da Poko'nun kaleciden seken topunu ağlarla buluşturan Ndiaye ile skoru 3-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı. Göztepe, ikinci devreye de hızlı başladı. 47'de maçın başarılı ismi Poko, yaptığı presle topu çaldı ve düzgün bir vuruşla fileleri sarsıp sonucu ilan etti: 4-0. İzmir ekibinde Guilherme, Burekovic ve Poko, oynadıkları futbolla teknik heyeti sevindirdi.

15 KİŞİ ÇIKTI

Göztepe, hazırlık maçında mücadele ettiği Menemen karşısına 4 yedek futbolcuyla çıktı. Göz-Göz'de hazırlık karşılaşmasında yer almayan futbolcular ise sabah antrenmanı ile çalışmalarını sürdürdü.

HERKES GOLCU

Süper Lig'de ilk 4 haftada 6 puan toplayıp yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, son yıllarda en golcü takım kimliğine bürünürken, bu sezon 7 farklı oyuncu ağları sarstı. Toplamda 8 gol atarak F.Karagümrük'le birlikte lider Alanyaspor'un ardından en skorer takım olan Göz-Göz'de stoperler Atınç ve Alpaslan, orta sahalar Mossoro ve Soner, kanat oyuncuları Halil ve Tripic ile golcü İdeye fileleri sarstı.