Yeni sözleşmesi şoke etti! Öyle bir şey yaptı ki... - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Yeni sözleşmesi şoke etti! Öyle bir şey yaptı ki...

Yeni sözleşmesi şoke etti! Öyle bir şey yaptı ki...

Yeni sözleşmesi şoke etti! Öyle bir şey yaptı ki...

'de sezonun tamamlanmasıyla, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekiplerden 'de temaslar sürüyor. Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra halihazırda kadroda bulunan isimler ile de görüşmelerini sürdüren yönetime bir oyuncudan olumsuz yanıt gelirken yeni sözleşmesi herkesi şaşırttı.

'de yönetimin iç transferde yeniden anlaşmak için büyük çaba sarf ettiği , Portekiz ekibi Braga ile anlaşma sağlarken sözleşme detayları dikkat çekti. 'da 4 yıl forma giyen ve yıllık 1 milyon Euro'ya oynayan Portekizli orta saha oyuncusu Göztepe'ye 1.1 milyon Euro'dan 3 yıllık imza atmıştı. Pandemi dönemi sonrası ekonomik bunalım yaşayan yönetim, Andre Castro'ya yeni kontrat için yıllık 900 bin Euro önermiş, taraflar anlaşma sağlayamamıştı.

400 BİN EURO DAHA AZ
Kariyerini ülkesinde sürdürme kararı alan 32 yaşındaki oyuncunun Braga'ya yıllık 500 bin Euro'ya imza attığı öğrenildi. Göztepe'nin kendisine önerdiği 900 bin Euro'yu beğenmeyen futbolcunun 400 bin Euro daha az bir bedelle Braga'ya imza atması sarı-kırmızılı yönetimi şaşkınlığa uğrattı. Portekizli'nin Kasımpaşa ve Göztepe çatısı altında 7 sezonda kazandığı rakam için Portekiz'de 15 yıl oynaması gerekiyor. Andre Castro'nun ayrılmasının ardından üzünü yaşayan sarıkırmızılı taraftarlar Portekizli'ye methiyeler düzmüştü.

GÖZTEPE'DE TARİHE GEÇTİ
Göztepe'de üç sezondur forma giyen Castro bu sürede performansıyla taraftarların en çok sevdiği isimlerden biri olurken tarihe de geçti. Sarıkrmızılı formayla 101 lig maçına çıkan Castro Göztepe'de en fazla forma giyen yabancı futbolcu oldu. 101 karşılaşmada 9 gol kaydeden tecrübeli orta saha 21 gol servisi yapmıştı.

  1. 04.08.2020
  2. Güncelleme: 04.08.2020 11:46
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeni sözleşmesi şoke etti! Öyle bir şey yaptı ki... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA