Süper Lig ekibi Göztepe'den gündeme bomba gibi düşecek transfer... Sarı kırmızılılar, son olarak Lille'de forma giyen Loic Remy ile ilgileniyor. Buna göre İzmir temsilcisi, yıldız golcünün menajeri Frederic Guerra ile ilk temasa geçti. İşte detaylar...
Sezon biter bitmez Deniz Kadah, Cameron Jerome ve Napoleoni ile yollarını ayıran Göztepe, santrfor arayışlarına başladı. İzmir ekibi önceliği bonservisi elinde golcülere verirken radara Loic Remy girdi.
Kariyerinde Lyon, Chelsea, Marsilya gibi takımlar bulunan Fransız yıldız, Lille ile yollarını ayırdı. Bu sezon 30 maçta 14 gol atan Remy, Ligue 1'in koronavirüs nedeniyle tatil edilmesiyle son maçını 8 Mart'ta yaptı.
RAPORU İNCELENECEK
Ligde 20 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol atan Remy, iki ayrı Fransa Kupası'nda 6 müsabakada 6 kez fileleri sarsmıştı. Takbim'in haberine göre Göztepe temsilcileri, oyuncunun menajeri Frederic Guerra ile temasa geçerek araştırma yaptı.
Yıldız futbolcunun sağlık raporlarının istendiği öğrenildi. Büyük bir sorunla karşılaşılmazsa Loic Remy'nin yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
- 02.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'den olay transfer! Loiz Remy'in menajeri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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