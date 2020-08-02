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02 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Göztepe Süper Lig ekibinden olay transfer! Devler bile alamamıştı

'den olay ! Loiz Remy'in menajeri...

Göztepe'den olay transfer! Loiz Remy'in menajeri...

Süper Lig ekibi 'den gündeme bomba gibi düşecek ... Sarı kırmızılılar, son olarak Lille'de forma giyen ile ilgileniyor. Buna göre İzmir temsilcisi, yıldız golcünün menajeri Frederic Guerra ile ilk temasa geçti. İşte detaylar...

Sezon biter bitmez Deniz Kadah, Cameron Jerome ve Napoleoni ile yollarını ayıran , santrfor arayışlarına başladı. İzmir ekibi önceliği bonservisi elinde golcülere verirken radara girdi.


Kariyerinde Lyon, Chelsea, Marsilya gibi takımlar bulunan Fransız yıldız, Lille ile yollarını ayırdı. Bu sezon 30 maçta 14 gol atan Remy, Ligue 1'in koronavirüs nedeniyle tatil edilmesiyle son maçını 8 Mart'ta yaptı.

RAPORU İNCELENECEK
Ligde 20 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol atan Remy, iki ayrı Fransa Kupası'nda 6 müsabakada 6 kez fileleri sarsmıştı. Takbim'in haberine göre Göztepe temsilcileri, oyuncunun menajeri Frederic Guerra ile temasa geçerek araştırma yaptı.

Yıldız futbolcunun sağlık raporlarının istendiği öğrenildi. Büyük bir sorunla karşılaşılmazsa Loic Remy'nin yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

  1. 02.08.2020
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