Göztepe'den olay transfer! Loiz Remy'in menajeri...

Sezon biter bitmez Deniz Kadah, Cameron Jerome ve Napoleoni ile yollarını ayıran Göztepe, santrfor arayışlarına başladı. İzmir ekibi önceliği bonservisi elinde golcülere verirken radara Loic Remy girdi.



Kariyerinde Lyon, Chelsea, Marsilya gibi takımlar bulunan Fransız yıldız, Lille ile yollarını ayırdı. Bu sezon 30 maçta 14 gol atan Remy, Ligue 1'in koronavirüs nedeniyle tatil edilmesiyle son maçını 8 Mart'ta yaptı.

RAPORU İNCELENECEK

Ligde 20 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol atan Remy, iki ayrı Fransa Kupası'nda 6 müsabakada 6 kez fileleri sarsmıştı. Takbim'in haberine göre Göztepe temsilcileri, oyuncunun menajeri Frederic Guerra ile temasa geçerek araştırma yaptı.

Yıldız futbolcunun sağlık raporlarının istendiği öğrenildi. Büyük bir sorunla karşılaşılmazsa Loic Remy'nin yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.