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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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’de yoğun mesai

Göztepe’de yoğun mesai

İç transferde Berkan, Titi, Napoleoni, Mossoro ve tutulmak isteniyor.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör 'la yola devam kararı alıp, kaleci Beto, Castro, Reis, Deniz ve Jerome ile resmen vedalaşan bu hafta yoğun mesai harcayacak. Sarı-kırmızılı yönetimin ilk olarak kadroda tutmayı planladığı Berkan, Titi, Napoleoni, Mossoro ve 'in işini bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. Kurmayların 5 oyuncuyu kesinlikle bırakma taraftarı olmadığı ve futbolcularla bir an önce anlaşma zemini bulacağı vurgulandı. İlhan Palut'un raporu doğrultusunda kolları sıvayan yönetim birçok kulübün peşinde olduğu Alpaslan transferinde de görüşme yapacak. ekibi ile sözleşmesi 2021'e kadar devam eden tecrübeli oyuncu için iyi bir teklif gelirse yollar ayrılacak.

  1. 3.8.2020
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