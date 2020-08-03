Göztepe’de yoğun mesai
İç transferde Berkan, Titi, Napoleoni, Mossoro ve Soner tutulmak isteniyor.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör İlhan Palut'la yola devam kararı alıp, kaleci Beto, Castro, Reis, Deniz ve Jerome ile resmen vedalaşan Göztepe bu hafta yoğun mesai harcayacak. Sarı-kırmızılı yönetimin ilk olarak kadroda tutmayı planladığı Berkan, Titi, Napoleoni, Mossoro ve Soner'in işini bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. Kurmayların 5 oyuncuyu kesinlikle bırakma taraftarı olmadığı ve futbolcularla bir an önce anlaşma zemini bulacağı vurgulandı. İlhan Palut'un raporu doğrultusunda kolları sıvayan yönetim birçok kulübün peşinde olduğu Alpaslan transferinde de görüşme yapacak. İzmir ekibi ile sözleşmesi 2021'e kadar devam eden tecrübeli oyuncu için iyi bir teklif gelirse yollar ayrılacak.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe’de yoğun mesai haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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