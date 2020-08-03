Göztepe’de yoğun mesai

Süper Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör İlhan Palut'la yola devam kararı alıp, kaleci Beto, Castro, Reis, Deniz ve Jerome ile resmen vedalaşan Göztepe bu hafta yoğun mesai harcayacak. Sarı-kırmızılı yönetimin ilk olarak kadroda tutmayı planladığı Berkan, Titi, Napoleoni, Mossoro ve Soner'in işini bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. Kurmayların 5 oyuncuyu kesinlikle bırakma taraftarı olmadığı ve futbolcularla bir an önce anlaşma zemini bulacağı vurgulandı. İlhan Palut'un raporu doğrultusunda kolları sıvayan yönetim birçok kulübün peşinde olduğu Alpaslan transferinde de görüşme yapacak. İzmir ekibi ile sözleşmesi 2021'e kadar devam eden tecrübeli oyuncu için iyi bir teklif gelirse yollar ayrılacak.