Göztepe Serdar Gürler'e teşekkür etti
Göztepe Kulübü'nün 1.5 sene önce İspanyol temsilcisi Huesca'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Serdar Gürler'in sözleşmesi sona erdi. İzmir ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuya teşekkür etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 yıl önce İspanyol temsilcisi Huesca'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Serdar Gürler'in sözleşmesinin sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, Serdar Gürler'e emekleri için teşekkür edildi ve futbol kariyerinde başarılar dilendi.
- 03.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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