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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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'e teşekkür etti

Göztepe Serdar Gürler'e teşekkür etti

Kulübü'nün 1.5 sene önce İspanyol temsilcisi Huesca'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'in sözleşmesi sona erdi. ekibi resmi hesabından yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuya teşekkür etti.

Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 yıl önce İspanyol temsilcisi Huesca'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 'in sözleşmesinin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, Serdar Gürler'e emekleri için teşekkür edildi ve futbol kariyerinde başarılar dilendi.

  1. 03.08.2020
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