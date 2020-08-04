Burak Süleyman Göztepe'de!

İzmir temsilcisi iç transferde hızlı şekilde görüşmelerini sürdürürken dış transferde de hareketli. Göztepe, Kocaelispor'un kaptanı Burak Süleyman ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmada 11 defa fileleri havalandırmıştı. Sarıkırmızılılar yurt dışında ise kaleci ve santrfor arayışlarını sürdürüyor.