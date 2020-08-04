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04 Ağustos 2020, Salı
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Burak Süleyman Göztepe'de!

temsilcisi iç transferde hızlı şekilde görüşmelerini sürdürürken de hareketli. , Kocaelispor'un kaptanı ile anlaşmaya vardı.

temsilcisi iç transferde hızlı şekilde görüşmelerini sürdürürken de hareketli. , Kocaelispor'un kaptanı ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmada 11 defa fileleri havalandırmıştı. Sarıkırmızılılar yurt dışında ise kaleci ve santrfor arayışlarını sürdürüyor.

  1. 4.8.2020
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