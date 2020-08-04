İzmir temsilcisi iç transferde hızlı şekilde görüşmelerini sürdürürken dış transferde de hareketli. Göztepe, Kocaelispor'un kaptanı Burak Süleyman ile anlaşmaya vardı.
İzmir temsilcisi iç transferde hızlı şekilde görüşmelerini sürdürürken dış transferde de hareketli. Göztepe, Kocaelispor'un kaptanı Burak Süleyman ile anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmada 11 defa fileleri havalandırmıştı. Sarıkırmızılılar yurt dışında ise kaleci ve santrfor arayışlarını sürdürüyor.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Burak Süleyman Göztepe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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