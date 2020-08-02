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02 Ağustos 2020, Pazar
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Kralı geliyor

Kralı geliyor

Elindeki üç golcüyü gönderen ekibi , ’dan bonservisini alan ’ye talip oldu. 33 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüşmelere başlandı.

Sezon biter bitmez Deniz Kadah, Cameron Jerome ve Napoleoni ile yollarını ayıran , santrfor arayışlarına başladı. ekibi önceliği bonservisi elinde golcülere verirken radara girdi. Kariyerinde Lyon, , Lille gibi takımlar bulunan Fransız yıldız, ile yollarını ayırdı. Bu sezon 30 maçta 14 gol atan Remy, Ligue 1'in koronavirüs nedeniyle tatil edilmesiyle son maçını 8 Mart'ta yaptı.

RAPORU İNCELENECEK
Ligde 20 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol atan Remy, iki ayrı Fransa Kupası'nda 6 müsabakada 6 kez fileleri sarsmıştı. Göztepe temsilcileri, oyuncunun menajeri Frederic Guerra ile temasa geçerek araştırma yaptı. Yıldız futbolcunun sağlık raporlarının istendiği öğrenildi. Büyük bir sorunla karşılaşılmazsa Loic Remy'nin yeni sezonda sarıkırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

  1. 2.8.2020
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