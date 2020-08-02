Kralı geliyor
Elindeki üç golcüyü gönderen İzmir ekibi Göztepe, Marsilya’dan bonservisini alan Loic Remy’ye talip oldu. 33 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüşmelere başlandı.
Sezon biter bitmez Deniz Kadah, Cameron Jerome ve Napoleoni ile yollarını ayıran Göztepe, santrfor arayışlarına başladı. İzmir ekibi önceliği bonservisi elinde golcülere verirken radara Loic Remy girdi. Kariyerinde Lyon, Chelsea, Lille gibi takımlar bulunan Fransız yıldız, Marsilya ile yollarını ayırdı. Bu sezon 30 maçta 14 gol atan Remy, Ligue 1'in koronavirüs nedeniyle tatil edilmesiyle son maçını 8 Mart'ta yaptı.
RAPORU İNCELENECEK
Ligde 20 maçta 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 1 gol atan Remy, iki ayrı Fransa Kupası'nda 6 müsabakada 6 kez fileleri sarsmıştı. Göztepe temsilcileri, oyuncunun menajeri Frederic Guerra ile temasa geçerek araştırma yaptı. Yıldız futbolcunun sağlık raporlarının istendiği öğrenildi. Büyük bir sorunla karşılaşılmazsa Loic Remy'nin yeni sezonda sarıkırmızılı formayı giymesi bekleniyor.
- 2.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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