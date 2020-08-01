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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Göz-Göz’e yabancı patron

Göz-Göz’e yabancı patron

Başkan , “Kulübe ilginin büyüğü yabancılardan. Ancak bitmiş, yaklaşmış bir şey değil, inceliyorlar. Avrupa ve ABD’den çok ilgi var” dedi.

'e döndükten sonra 3. sezonunu tamamlayan 'de geçen yıl ortaya atılan satış iddiaları yeniden alevlenirken, Başkan sessizliğini bozup, "Göztepe'yi daha değişik ellerin yönetimine devretmeye hazırım" açıklamasıyla kulübe talipler olduğunu doğruladı. Başkan Sepil, "Masada bizi ciddi inceleyenler var. Güzelken iyi ama bırakmayı da bilmeli. Yorgunum, hakikaten bezginim. Herkes Çinli, Katarlı diyor ama Avrupalı ve Amerikalı yatırımcılar var. Yatırım yapacaksanız, emin olun Göztepe'ye yaparsınız. Çünkü gerekli koşullar var. Süreci profesyonel yürütüyoruz. Kulübe ilginin büyüğü yabancılardan. Avrupa ve Amerika'dan çok ilgi var" bilgisini verdi.

  1. 1.8.2020
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