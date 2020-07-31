Rodrigues atağı

Koronavirüs sonrası lige kötü başlayan ve sadece 1 galibiyetle sezonu tamamlayan Göztepe, transferde kolları sıvadı. Kaleci Beto, Castro, Jerome, Reis ve Deniz Kadah'la yolları ayıran sarı-kırmızılılar, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. İlhan Palut ile devam kararı alan, öncelikle santrfor ve kaleci almak isteyen yönetim yönetim ilk bombasını Ankaragücü'nden patlatmak üzere. İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerde son 2 maça kadar müthiş bir sezon geçiren Rodrigues'le söz kesti.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE DE İLGİLENİYOR

Başkent ekibinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Lüksemburglu golcü, kaptan Kulusic ile yaptığı kavga sonrasında kiralık kontratı feshedilmiş ve 2024'e kadar kontratlı olduğu Dinamo Kiev'e geri dönmüştü. Göztepe, Ankaragücü'nde 11 maçta 6 gol, 2 asist yapan Rodrigues'le temas kurup, bir ön görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği genç santrfor transfere sıcak bakarken, kulübüyle pazarlıkların olumlu bir şekilde ilerlediği öğrenildi.

PALUT, KENDİ KADROSUNU OLUŞTURACAK

Göztepe'de yeniden güvenoyu alan İlhan Palut, yola kendi oluşturacağı kadroyla çıkacak. Tamer Tuna'nın yerine 9. haftada gelip ilk kez Süper Lig'de görev alan Palut, yeni sezonda sistemine uyan kadroyu oluşturup başarı kazanmaya çalışacak. Önemli isimleri olan kaleci Beto, Castro, Jerome, Reis, Deniz Kadah'ın ayrıldığı Göztepe, Napoleoni, Titi, Mossoro ve Berkan Emir'in opsiyonunu kullanma kararı almış, Soner Aydoğdu'nun bonservisi için de Başakşehir'le anlaşmıştı.