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31 Temmuz 2020, Cuma
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atağı

Rodrigues atağı

, Ante Kulusic ile kavgası sonrasında kiralık kontratı feshedilen ve D.Kiev’e dönen 25 yaşındaki Lüksemburglu forvetle görüştü. transfere sıcak bakarken, kulübüyle ise pazarlıklar sürüyor.

Koronavirüs sonrası lige kötü başlayan ve sadece 1 galibiyetle sezonu tamamlayan , transferde kolları sıvadı. Kaleci Beto, Castro, Jerome, Reis ve 'la yolları ayıran sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro kurmak için harekete geçti. ile devam kararı alan, öncelikle santrfor ve kaleci almak isteyen yönetim yönetim ilk bombasını Ankaragücü'nden patlatmak üzere. temsilcisi, sarı-lacivertlilerde son 2 maça kadar müthiş bir sezon geçiren 'le söz kesti.

BEŞİKTAŞ VE F.BAHÇE DE İLGİLENİYOR
Başkent ekibinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki Lüksemburglu golcü, kaptan Kulusic ile yaptığı kavga sonrasında kiralık kontratı feshedilmiş ve 2024'e kadar kontratlı olduğu 'e geri dönmüştü. Göztepe, Ankaragücü'nde 11 maçta 6 gol, 2 asist yapan Rodrigues'le temas kurup, bir ön görüşme gerçekleştirdi. ve 'nin de ilgilendiği genç santrfor transfere sıcak bakarken, kulübüyle pazarlıkların olumlu bir şekilde ilerlediği öğrenildi.

PALUT, KENDİ KADROSUNU OLUŞTURACAK
Göztepe'de yeniden güvenoyu alan İlhan Palut, yola kendi oluşturacağı kadroyla çıkacak. 'nın yerine 9. haftada gelip ilk kez 'de görev alan Palut, yeni sezonda sistemine uyan kadroyu oluşturup başarı kazanmaya çalışacak. Önemli isimleri olan kaleci Beto, Castro, Jerome, Reis, Deniz Kadah'ın ayrıldığı Göztepe, Napoleoni, Titi, Mossoro ve Berkan Emir'in opsiyonunu kullanma kararı almış, 'nun bonservisi için de 'le anlaşmıştı.

  1. 31.7.2020
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