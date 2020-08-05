Süper Lig ekibinden sürpriz hamle! Semih Kaya...
Önümüzdeki sezonun kodrusunu kurmak için çalışmalarına şimdiden başlayan Göztepe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Her bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların milli stoper Semih Kaya ile ilgilendiği ifade edildi. İşte tüm detaylar...
Süper Lig'de gelecek sezonun kodrusunu kurmak için çalışmalarına başlayan Göztepe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kaleci dahil her bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların milli stoper Semih Kaya ile ilgilendiği ifade edildi. Defansın ortasına en az 2 transfer gerçekleştirmek isteyen teknik ekibin Semih'in ismini yönetime sunduğu ileri sürüldü. Adı Galatasaray'la da anılan ancak İstanbul ekibiyle henüz anlaşma sağlamayan deneyimli oyuncunun yeniden Süper Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı.
Son olarak Çekya'nın Sparta Prag takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla 10 lig müsabakasına çıktı. Toplamda 818 dakika sahada kalan Semih Kaya, 2 gol atmayı başardı. Petkimspor'da futbola başlayan ardında Altay altyapısına transfer olan Semih, 2006'da Galatasaray'a gelip burada profesyonelliğe imza attı. Galatasaray'da gösterdiği çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen oyuncu 23 kez ay-yıldızlı formamızı terletti.
İç transferde de Napoleoni, Mossoro, Soner, Berkan ve Titi ile anlaşma aşamasına gelen Göztepe'nin Borges'le ise yolları ayırmak istediği dile getirildi.
- 05.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Süper Lig ekibinden sürpriz hamle! Semih Kaya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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