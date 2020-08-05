Süper Lig ekibinden sürpriz hamle! Semih Kaya... - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Göztepe Süper Lig ekibinden sürpriz hamle! Semih Kaya...

ekibinden sürpriz hamle! ...

Süper Lig ekibinden sürpriz hamle! Semih Kaya...

Önümüzdeki sezonun kodrusunu kurmak için çalışmalarına şimdiden başlayan için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Her bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların milli stoper ile ilgilendiği ifade edildi. İşte tüm detaylar...

'de gelecek sezonun kodrusunu kurmak için çalışmalarına başlayan için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kaleci dahil her bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların milli stoper ile ilgilendiği ifade edildi. Defansın ortasına en az 2 gerçekleştirmek isteyen teknik ekibin Semih'in ismini yönetime sunduğu ileri sürüldü. Adı 'la da anılan ancak ekibiyle henüz anlaşma sağlamayan deneyimli oyuncunun yeniden Süper Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı.


Son olarak Çekya'nın takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon takımıyla 10 lig müsabakasına çıktı. Toplamda 818 dakika sahada kalan Semih Kaya, 2 gol atmayı başardı. Petkimspor'da futbola başlayan ardında Altay altyapısına transfer olan Semih, 2006'da Galatasaray'a gelip burada profesyonelliğe imza attı. Galatasaray'da gösterdiği çıkışla A 'a kadar yükselen oyuncu 23 kez ay-yıldızlı formamızı terletti.

İç transferde de Napoleoni, Mossoro, Soner, Berkan ve Titi ile anlaşma aşamasına gelen Göztepe'nin Borges'le ise yolları ayırmak istediği dile getirildi.

  1. 05.08.2020
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