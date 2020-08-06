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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Gözü ’da

Gözü Semih Kaya’da

Eski Galatasaraylı stoperi listesine ekleyen ekibi iç transferde de Napoleoni, Mossoro, Soner, Berkan ve Titi ile anlaşma aşamasına geldi.

Süper Lig'de gelecek sezon güçlü bir kadroyla üst sıralara oynamayı hedefleyen 'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Kaleci dahil her bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların milli stoper ile ilgilendiği ifade edildi. Defansın ortasına en az 2 gerçekleştirmek isteyen Teknik Direktör İlhan Palut ve ekibinin Semih'in ismini yönetime sunduğu ileri sürüldü. Adı 'la da anılan ancak ekibiyle henüz anlaşma sağlamayan deneyimli futbolcunun yeniden 'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı. SON olarak Çekya'nın takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla 10 lig maçına çıktı. Toplamda 818 dakika sahada kalan Semih Kaya, 2 gol attı. Petkimspor'da futbola başlayan ardından Altay altyapısına geçen Semih, 2006'da Galatasaray'a gelip burada profesyonel oldu. Galatasaray'da gösterdiği çıkışla A 'a kadar yükselen oyuncu 23 kez ay-yıldızlı formamızı terletti. İç transferde de Napoleoni, Mossoro, Soner, Berkan ve Titi ile anlaşma aşamasına gelen Göztepe Celso Borges'le ise yolları ayırmak istiyor.

  1. 6.8.2020
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