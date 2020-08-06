Gözü Semih Kaya’da
Eski Galatasaraylı stoperi listesine ekleyen İzmir ekibi iç transferde de Napoleoni, Mossoro, Soner, Berkan ve Titi ile anlaşma aşamasına geldi.
Süper Lig'de gelecek sezon güçlü bir kadroyla üst sıralara oynamayı hedefleyen Göztepe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Kaleci dahil her bölgeye takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların milli stoper Semih Kaya ile ilgilendiği ifade edildi. Defansın ortasına en az 2 transfer gerçekleştirmek isteyen Teknik Direktör İlhan Palut ve ekibinin Semih'in ismini yönetime sunduğu ileri sürüldü. Adı Galatasaray'la da anılan ancak İstanbul ekibiyle henüz anlaşma sağlamayan deneyimli futbolcunun yeniden Süper Lig'de oynamaya çok sıcak baktığı vurgulandı. SON olarak Çekya'nın Sparta Prag takımında top koşturan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla 10 lig maçına çıktı. Toplamda 818 dakika sahada kalan Semih Kaya, 2 gol attı. Petkimspor'da futbola başlayan ardından Altay altyapısına geçen Semih, 2006'da Galatasaray'a gelip burada profesyonel oldu. Galatasaray'da gösterdiği çıkışla A Milli Takım'a kadar yükselen oyuncu 23 kez ay-yıldızlı formamızı terletti. İç transferde de Napoleoni, Mossoro, Soner, Berkan ve Titi ile anlaşma aşamasına gelen Göztepe Celso Borges'le ise yolları ayırmak istiyor.
- 6.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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