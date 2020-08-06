Göztepe Kamil Wilczek'i Kopenhag'a sattı!

Göztepe, takıma geçtiğimiz ocak ayı transfer döneminde Bröndby'den katılan Kamil Wilczek'in, Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu. İzmir temsilcisi, bu transferden 900 bin Euro bonservis bedeli elde edecek.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oyuncumuz Kamil Wilczek'in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 euro bonservis ücreti alacaktır.