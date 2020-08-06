Göztepe Kamil Wilczek'i Kopenhag'a sattı! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Göztepe Göztepe'den Avrupa'ya transfer oldu! İşte bonservisi

'i 'a sattı!

Göztepe Kamil Wilczek'i Kopenhag'a sattı!

ekiplerinden , Polonyalı golcü 'in Danirmarka Ligi takımlarından 'a olduğunu duyurdu. temsilcisi bu transferden 900 bin Euro bonservis bedeli alacağı bilgisini de paylaştı.

, takıma geçtiğimiz ocak ayı döneminde Bröndby'den katılan 'in, 'a transfer olduğunu duyurdu. temsilcisi, bu transferden 900 bin Euro bonservis bedeli elde edecek.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Oyuncumuz Kamil Wilczek'in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 euro bonservis ücreti alacaktır.

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  1. 06.08.2020
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