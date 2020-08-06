Göztepe Kamil Wilczek'i Kopenhag'a sattı!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Polonyalı golcü Kamil Wilczek'in Danirmarka Ligi takımlarından Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu. İzmir temsilcisi bu transferden 900 bin Euro bonservis bedeli alacağı bilgisini de paylaştı.
Göztepe, takıma geçtiğimiz ocak ayı transfer döneminde Bröndby'den katılan Kamil Wilczek'in, Kopenhag'a transfer olduğunu duyurdu. İzmir temsilcisi, bu transferden 900 bin Euro bonservis bedeli elde edecek.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Oyuncumuz Kamil Wilczek'in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 euro bonservis ücreti alacaktır.
Oyuncumuz Kamil Wilczek'in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma dahilinde kulübümüz 900.000 euro bonservis ücreti alacaktır.https://t.co/ZH8oUSlZjc#Göztepe pic.twitter.com/M1s8IXVowW— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 6, 2020
- 06.08.2020
- Galatasaray'a müjde! İkisini birden istiyorlar
- Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin takas anlaşmasında beklenmedik gelişme!
- Kopenhag - Başakşehir maçından kareler...
- İşte Galatasaraylı taraftarların Arda Turan paylaşımları!
- Son dakika transfer haberleri: Mert Hakan Yandaş transferi iptal mi? İşte Rıza Çalımbay'ın cevabı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe Kamil Wilczek'i Kopenhag'a sattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.