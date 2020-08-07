Son bomba Lukasz
Ankaragücü’nden ayrılan Rodrigues ve Lille’e veda eden Remy ile ilgilenen Göztepe, son olarak Udinese’yle kopma noktasına gelen Lukasz Teodorczyk’la da temas kurdu.
Cameron Jerome ve Deniz Kadah gibi golcüleriyle yollarını ayıran Göztepe, iki golcü transferi için kolları sıvadı. Devre arasında transfer edilen Kamil Wilczek'i de Danimarka temsilcisi Kopenhag'a satan sarı-kırmızılı yönetim, önceliği bonservisi elinde olan oyunculara verecek. Ankaragücü'nden ayrılan Gerson Rodrigues ile birlikte Fransız ekibi Lille'le vedalaşan dünyaca ünlü golcü Loic Remy ile ilgilenen yönetimin, İtalya Serie A'da Udinese'de forma giyen Polonyalı golcü Lukasz Teodorczyk'la da görüştüğü öğrenildi. Kariyerine ülkesinin Polonia Warszawa takımında başlayan Teodorczyk, ardından Poznan, Ukrayna'da Dinamo Kiev ve Belçika'da Anderlecht'te oynadı.
KARİYERİNDE BEYAZ BİR SAYFA AÇACAK
Geçen sezon başında Belçika temsilcisi Anderlecht'ten, Udinese'nin yolunu tutan 28 yaşındaki santrfor, burada beklenen performansı sergileyemedi. Birçok teknik direktör değişikliği yaşayan siyah-beyazlılarda bir türlü kendini gösteremeyen tecrübeli forvetin, kariyerinde yeni bir sayfa açmak ve tekrar Milli Takım'da yer almak için Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı kaydedildi. Udinese'yle sözleşmesi 2022'de bitecek olan Teodorczyk, bu sezon 16 maçta sadece 1 asistle oynadı. 2018-19'da da forma giydiği 16 karşılaşmada 1 kez ağları havalandırdı.
GÖZTEPE'YE WİLCZEK'TEN 900 BİN EURO
Göztepe'ye Wilczek piyangosu vurdu. Avrupa Ligi'nde Başakşehir'i eleyen Danimarka temsilcisi Kopenhag, Göztepe'nin ara transferde bir başka Danimarka ekibi Brondby'den aldığı Kamil Wilczek'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılıların, oyuncunun bonservisi için 900 bin euro alacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada; Kamil Wilczek'e teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi. 32 yaşındaki Polonyalı forvet oyuncusu, İzmir temsilcisinde forma giydiği 14 karşılaşmada, sadece penaltıdan 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.
KALEYE 4 ADAY VAR
Beto ile yollarını ayıran Göztepe, kaleci arayışlarına başladı. Daha önce Erzurum'dan Sehic ve Başakşehir'de yedek bekleyen Volkan Babacan'la ilgilenen Göz-Göz'ün, İngiltere Championship ekibi Preston'dan Rudd ve Denizlispor'la yollarını ayıran Stackhowiak'ı listesine aldığı bildirildi. Yönetimin kısa süre içerisinde kaleci transferini gerçekleştireceği Göktuğ Bakırbaş'ın ise takımda kalacağı öğrenildi.
- 7.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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