Göztepe’ye Tank! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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’ye Tank!

Göztepe’ye Tank!

, ve Wilczek'i gönderen , forvet arayışlarına hız verdi. Udinese'den 'i listesinin başına ekleyen Göz-Göz'ün, 'le de ilgilendiği bildirildi.

Golcüleri Jerome, ve Wilczek'i gönderen , forvet arayışlarına hız verdi. Udinese'den 'i listesinin başına ekleyen Göz-Göz'ün, 'le de ilgilendiği bildirildi. 'te Hammarby'den ayrılan 25 yaşındaki Boşnak asıllı kanat forvet, 15 maçta 7 gol attı.

  1. 8.8.2020
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