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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'de operasyon

Göztepe'de operasyon

Beto, Reis, Castro, Jerome ve Deniz’le vedalaşan Göz-Göz, Preston’dan kaleci , ’dan ve Valladolid’den Herrero’yu istiyor.

Ligde sezonu hedeflediği yerde tamamlayamayan, özellikle korona arasından sonra düşüşe geçen 'de vedalar birbirini ardına açıklanıyor. Sarı-kırmızılılar, kontratı biten Portekizli kaleci Beto, Brezilyalı stoper Reis, Portekizli orta saha Castro, forvetler İngiliz Jerome ve Deniz Kadah ile yollarını ayırdı. Takımda yapılanmaya giden sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro için kolları sıvadı. Hedefi ilk 5 olarak belirleyen Göz-Göz'ün, teknik direktör İlhan Palut'la da vedalaşması bekleniyor.

ALTERNATİFLİ TRANSFER LİSTESİ
ekibi, ekibi Preston'la kontratı bitecek olan 29 yaşındaki kaleci 'un yanı sıra 'den kaleci Volkan, 'den Lung, 'den ayrılan Stachowiak ve 'dan Sehic'i listesine aldı. Savunmaya takviye konusunda da 'den düşen 'la kontratı bitecek Jamaikalı stoper 'nın adı geçiyor. Orta saha için düşünülen ismin ise 'da Valladolid'de sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki İspanyol futbolcu Herrero olduğu öğrenildi.

SONER'İN TAPUSU ALINIYOR
Göztepe'nin, Başakşehir'den kiraladığı 'nun bonservisi konusunda kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi. 29 yaşındaki tecrübeli orta sahayla yapılacak görüşmeler sonrasında önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı belirtildi. Göztepe formasıyla 33 karşılaşmada boy gösteren Soner, 5 gol, 8 asistle dikkat çekici bir performansın altına imza attı.

  1. 27.7.2020
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