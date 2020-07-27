Göztepe'de operasyon
Beto, Reis, Castro, Jerome ve Deniz’le vedalaşan Göz-Göz, Preston’dan kaleci Rudd, Watford’dan Mariappa ve Valladolid’den Herrero’yu istiyor.
Ligde sezonu hedeflediği yerde tamamlayamayan, özellikle korona arasından sonra düşüşe geçen Göztepe'de vedalar birbirini ardına açıklanıyor. Sarı-kırmızılılar, kontratı biten Portekizli kaleci Beto, Brezilyalı stoper Reis, Portekizli orta saha Castro, forvetler İngiliz Jerome ve Deniz Kadah ile yollarını ayırdı. Takımda yapılanmaya giden sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro için kolları sıvadı. Hedefi ilk 5 olarak belirleyen Göz-Göz'ün, teknik direktör İlhan Palut'la da vedalaşması bekleniyor.
ALTERNATİFLİ TRANSFER LİSTESİ
İzmir ekibi, İngiltere Championship ekibi Preston'la kontratı bitecek olan 29 yaşındaki kaleci Rudd'un yanı sıra Başakşehir'den kaleci Volkan, Kayseri'den Lung, Denizli'den ayrılan Stachowiak ve Erzurum'dan Sehic'i listesine aldı. Savunmaya takviye konusunda da Premier Lig'den düşen Watford'la kontratı bitecek Jamaikalı stoper Mariappa'nın adı geçiyor. Orta saha için düşünülen ismin ise İspanya'da Valladolid'de sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki İspanyol futbolcu Herrero olduğu öğrenildi.
SONER'İN TAPUSU ALINIYOR
Göztepe'nin, Başakşehir'den kiraladığı Soner Aydoğdu'nun bonservisi konusunda kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi. 29 yaşındaki tecrübeli orta sahayla yapılacak görüşmeler sonrasında önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı belirtildi. Göztepe formasıyla 33 karşılaşmada boy gösteren Soner, 5 gol, 8 asistle dikkat çekici bir performansın altına imza attı.
- 27.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'de operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.