Göztepe'de operasyon

Ligde sezonu hedeflediği yerde tamamlayamayan, özellikle korona arasından sonra düşüşe geçen Göztepe'de vedalar birbirini ardına açıklanıyor. Sarı-kırmızılılar, kontratı biten Portekizli kaleci Beto, Brezilyalı stoper Reis, Portekizli orta saha Castro, forvetler İngiliz Jerome ve Deniz Kadah ile yollarını ayırdı. Takımda yapılanmaya giden sarı-kırmızılılar, iddialı bir kadro için kolları sıvadı. Hedefi ilk 5 olarak belirleyen Göz-Göz'ün, teknik direktör İlhan Palut'la da vedalaşması bekleniyor.

ALTERNATİFLİ TRANSFER LİSTESİ

İzmir ekibi, İngiltere Championship ekibi Preston'la kontratı bitecek olan 29 yaşındaki kaleci Rudd'un yanı sıra Başakşehir'den kaleci Volkan, Kayseri'den Lung, Denizli'den ayrılan Stachowiak ve Erzurum'dan Sehic'i listesine aldı. Savunmaya takviye konusunda da Premier Lig'den düşen Watford'la kontratı bitecek Jamaikalı stoper Mariappa'nın adı geçiyor. Orta saha için düşünülen ismin ise İspanya'da Valladolid'de sözleşmesi sona erecek 31 yaşındaki İspanyol futbolcu Herrero olduğu öğrenildi.

SONER'İN TAPUSU ALINIYOR

Göztepe'nin, Başakşehir'den kiraladığı Soner Aydoğdu'nun bonservisi konusunda kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi. 29 yaşındaki tecrübeli orta sahayla yapılacak görüşmeler sonrasında önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı belirtildi. Göztepe formasıyla 33 karşılaşmada boy gösteren Soner, 5 gol, 8 asistle dikkat çekici bir performansın altına imza attı.