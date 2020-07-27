Göztepe'de 5 imza birden! Yeni sezonda...

Süper Lig'in son haftasında 3-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçının ardından kadroda jet operasyona başlayıp Beto, Castro, Reis, Deniz Kadah ve Jerome ile yollarını resmen ayıran Göztepe 5 futbolcuyu takımda tutma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların mukaveleleri sona eren Napoleoni, Mossoro, Titi ve Berkan'la sözleşmelerindeki opsiyon maddesini kullanarak nikah tazeleyeceği bildirildi. Bu oyuncularla yeniden sözleşme imzalayacak Göz-Göz'de orta saha Soner'in de yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyeceği bildirildi. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in sezon başında Medipol Başakşehir'den kiralanan Soner konusunda İstanbul ekibiyle anlaşma sağladığı vurgulandı.

Bu sezon Medipol Başakşehir'den transfer edilen Napoleoni ve Soner istikrarlı bir görüntü ortaya koyarken, Mossoro genelde yedek kulübesinde bekledi. Soner bu sezon 31 maçta forma giyerken 5 gol atıp 7 asist yaptı. İtalyan oyuncu Napoleoni ise 29 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli futbolcu 6 kez ağları sarsıp 3 gol pası verdi. Mossoro ise 26 karşılaşmada formayı terletti. Forvet arkasında görev yapan 37 yaşındaki oyuncu son Sivasspor maçında gol atarak siftah yaptı, oyuncu 2 de asistle oynadı. Titi ve Berkan da bu sezon Göztepe'nin vazgeçilmezleri arasına girdi. Stoperde görev yapan Brezilyalı Titi, 30 müsabakada oynarken, sol bek Berkan yine 30 maçta sahaya çıktı. Berkan sezonu 4 gol ve 2 asistle tamamladı.