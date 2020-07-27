Göztepe'de 5 imza birden! Yeni sezonda... - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'de 5 imza birden! ...

Göztepe'de 5 imza birden! Yeni sezonda...

'i topladığı 42 puanla 11. sırada tamamlayan ekibi , gelecek sezon için kollarını sıvamış durumda. Sarı-kırmızılı ekip birçok isimle yollarını ayırırken, mevcut kadroda bulunan 5 isimle nikah tazelemeye hazırlanıyor. İşte o isimler...

'in son haftasında 3-1 kazandığı Demir Grup maçının ardından kadroda jet operasyona başlayıp Beto, Castro, Reis, Deniz Kadah ve Jerome ile yollarını resmen ayıran 5 futbolcuyu takımda tutma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların mukaveleleri sona eren Napoleoni, Mossoro, Titi ve Berkan'la sözleşmelerindeki opsiyon maddesini kullanarak nikah tazeleyeceği bildirildi. Bu oyuncularla yeniden sözleşme imzalayacak Göz-Göz'de orta saha Soner'in de sarı-kırmızılı formayı giyeceği bildirildi. Göztepe Başkanı 'in sezon başında 'den kiralanan Soner konusunda ekibiyle anlaşma sağladığı vurgulandı.

Bu sezon Medipol 'den transfer edilen Napoleoni ve Soner istikrarlı bir görüntü ortaya koyarken, Mossoro genelde yedek kulübesinde bekledi. Soner bu sezon 31 maçta forma giyerken 5 gol atıp 7 asist yaptı. İtalyan oyuncu Napoleoni ise 29 karşılaşmada görev yaptı. Deneyimli futbolcu 6 kez ağları sarsıp 3 gol pası verdi. Mossoro ise 26 karşılaşmada formayı terletti. Forvet arkasında görev yapan 37 yaşındaki oyuncu son Sivasspor maçında gol atarak siftah yaptı, oyuncu 2 de asistle oynadı. Titi ve Berkan da bu sezon Göztepe'nin vazgeçilmezleri arasına girdi. Stoperde görev yapan Brezilyalı Titi, 30 müsabakada oynarken, sol bek Berkan yine 30 maçta sahaya çıktı. Berkan sezonu 4 gol ve 2 asistle tamamladı.

  1. 27.07.2020
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