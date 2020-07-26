Göztepe'de Deniz Kadah'la yollar ayrıldı! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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'de 'la yollar ayrıldı!

Göztepe'de Deniz Kadah'la yollar ayrıldı!

ekiplerinden resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, 34 yaşındaki golcü ile yollarını ayırdığını duyurdu.

ekibi 'de, Andre Castro ve Portekizli kaleci Beto'nun ardından bir ayrılık daha yaşandı. temsilcisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki golcü ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Göztepe'den yapılan paylaşımda, "2 sezondur kadromuzda yer alan Deniz Kadah'a emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 21 maçta görev alan tecrübeli isim, 1 gol atarken 1 de asist yapmıştı.

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  1. 26.07.2020
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