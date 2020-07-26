Göztepe'de Deniz Kadah'la yollar ayrıldı!

Süper Lig ekibi Göztepe'de, Andre Castro ve Portekizli kaleci Beto'nun ardından bir ayrılık daha yaşandı. İzmir temsilcisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki golcü Deniz Kadah ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Göztepe'den yapılan paylaşımda, "2 sezondur kadromuzda yer alan Deniz Kadah'a emekleri için teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla toplamda 21 maçta görev alan tecrübeli isim, 1 gol atarken 1 de asist yapmıştı.