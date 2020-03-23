Beto: Türkiye'de durum Avrupa'ya göre çok daha iyi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Beto, Radyospor'a konuk oldu.

Corona virüsü salgınıyla alakalı konuşan Portekizli kaleci, "Ailem yanımda ve ben iyiyim. Portekiz'deki yakınlarım da iyi. Bu süreçte korunmak çok önemli. Herkes çok dikkatli olmalı" dedi.

Portekizde ve İspanya'da ölü sayısının çok arttığını söyleyen tecrübeli file bekçisi, "Son 10 günde virüs Portekiz'de zirve yaptı. Ölü sayısı çok arttı. En çok ölümün olduğu dönemdeyiz. Aynı şeyleri İspanya içinde söyleyebilirim. İnsanlar lütfen evlerinde kalsın. Bu bir hayat meselesi." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'de kalmaya devam edeceğini ifade eden sarı-kırmızılı oyuncu, "Ronaldo Portekiz'de kalmaya devam edecek. Önlemler her şeyden önemli. Ronaldo'nun orada kalması çok normal. Ben aşu anda İzmir'deyim ve ailemin bir kısmından uzaktayım. Biz bunu yapmak zorundayız. Seyahat etmiyoruz ve evimizde kalıyoruz. Ronaldo veya başka bir futbolcu hiç farketmez. Herkes bu kurallara uymalı" diye konuştu.

"ANTRENMANA NE ZAMAN BAŞLARIZ BİLMİYORUM"

Futbola ne zaman devam edeceklerini konusunda bir fikri olmadığını söyleyen Beto, "Biz hafta sonunda durumu değerlendireceğiz. Bu virüs, Türkiye'ye daha yeni geldi ve çok az vaka var. Burası Avrupa'ya göre kıyaslanamaz ancak antrenmanlara ve futbola ne zaman başlarız bilemiyorum. Bu durumu değerlendirmek için daha erken." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE DURUM AVRUPA'YA GÖRE ÇOK İYİ"

Türkiye'nin corona virüsü salgınında Avrupa'ya nazaran daha iyi durumda olduğunu ifade eden Portekizli kaleci, "Türkiye'de ve İzmir'de durum daha iyi. Avrupa'ya göre burası çok daha iyi durumda. İzmir'de çok fazla vaka duymadım. Avrupa'da insanlar kurallara uymadığı için durum çok vahim. Avrupa için iyi konuşamıyorum." dedi.