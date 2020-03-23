Beto: Türkiye'de durum Avrupa'ya göre çok daha iyi
Dünya çapında yayılan yeni tip corona virüsü salgınıyla alakalı konuşan Göztepeli Beto, "Türkiye'de ve İzmir'de durum daha iyi. Avrupa'ya göre burası çok daha iyi durumda" dedi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen Beto, Radyospor'a konuk oldu.
Corona virüsü salgınıyla alakalı konuşan Portekizli kaleci, "Ailem yanımda ve ben iyiyim. Portekiz'deki yakınlarım da iyi. Bu süreçte korunmak çok önemli. Herkes çok dikkatli olmalı" dedi.
Portekizde ve İspanya'da ölü sayısının çok arttığını söyleyen tecrübeli file bekçisi, "Son 10 günde virüs Portekiz'de zirve yaptı. Ölü sayısı çok arttı. En çok ölümün olduğu dönemdeyiz. Aynı şeyleri İspanya içinde söyleyebilirim. İnsanlar lütfen evlerinde kalsın. Bu bir hayat meselesi." ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'de kalmaya devam edeceğini ifade eden sarı-kırmızılı oyuncu, "Ronaldo Portekiz'de kalmaya devam edecek. Önlemler her şeyden önemli. Ronaldo'nun orada kalması çok normal. Ben aşu anda İzmir'deyim ve ailemin bir kısmından uzaktayım. Biz bunu yapmak zorundayız. Seyahat etmiyoruz ve evimizde kalıyoruz. Ronaldo veya başka bir futbolcu hiç farketmez. Herkes bu kurallara uymalı" diye konuştu.
"ANTRENMANA NE ZAMAN BAŞLARIZ BİLMİYORUM"
Futbola ne zaman devam edeceklerini konusunda bir fikri olmadığını söyleyen Beto, "Biz hafta sonunda durumu değerlendireceğiz. Bu virüs, Türkiye'ye daha yeni geldi ve çok az vaka var. Burası Avrupa'ya göre kıyaslanamaz ancak antrenmanlara ve futbola ne zaman başlarız bilemiyorum. Bu durumu değerlendirmek için daha erken." şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'DE DURUM AVRUPA'YA GÖRE ÇOK İYİ"
Türkiye'nin corona virüsü salgınında Avrupa'ya nazaran daha iyi durumda olduğunu ifade eden Portekizli kaleci, "Türkiye'de ve İzmir'de durum daha iyi. Avrupa'ya göre burası çok daha iyi durumda. İzmir'de çok fazla vaka duymadım. Avrupa'da insanlar kurallara uymadığı için durum çok vahim. Avrupa için iyi konuşamıyorum." dedi.
- 23.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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