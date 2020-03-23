Göztepe'de defans en istikrarlısı
Süper Lig'de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle tüm müsabakaların ertelenmesinin ardından, çalışmalarına 27 Mart Cuma günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlamayı planlayan Göztepe'de, en istikrarlı futbolcular savunmacılar oldu.
Göz-Göz'de 26 hafta sonunda Brezilyalı stoper Titi en fazla forma giyen oyuncu unvanını aldı. Ceza ve sakatlık yüzünden sadece 2 maç kaçıran Titi, 24 müsabakada toplam 2160 dakika sahada kaldı.
Titi'nin ardından kaptanlık pazubendini takan kaleci Beto da 24 maçta 2076 dakika oynayıp en istikrarlı ikinci futbolcu olmayı başardı. Sağ bekte görev yapan Gassama ise 23 karşılaşmaya çıktı. Sahada 2026 dakika kalan Senegalli, teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Göz-Göz'de sol bek Berkan da 22 karşılaşmada forma giyip 1975 dakika oynadı. Berkan, Süper Lig'de 3 kez fileleri sarstı.
- 23.03.2020
- Galatasaray'ın transfer listesi sızdı! İşte Fatih Terim'in yeni gözdeleri
- Terim yıldız avında Galatasaray'a yeni Zidane!
- Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'de defans en istikrarlısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.