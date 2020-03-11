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11 Mart 2020, Çarşamba
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’de Serdar şoku

Göztepe’de Serdar şoku

Ligde son 3 haftada yalnızca 1 beraberlik elde ederek hem taraftarını üzen hem de Avrupa hedefinden uzaklaşan 'ye, maçında sakatlanan 'den kötü haber geldi.

Ligde son 3 haftada yalnızca 1 beraberlik elde ederek hem taraftarını üzen hem de Avrupa hedefinden uzaklaşan 'ye, maçında sakatlanan 'den kötü haber geldi. Bu sezon ligde attığı 6 golle takımın en skorer ismi olan deneyimli kanat oyuncusunun sağ üst baldırında 15 santimetre yırtık tespit edildi. Serdar Gürler'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İlhan Palut'un Serdar Gürler'in yerine deplasmanında, Tripic'e şans vermesi bekleniyor.

  1. 11.3.2020
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