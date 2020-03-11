Göztepe’de Serdar şoku

Ligde son 3 haftada yalnızca 1 beraberlik elde ederek hem taraftarını üzen hem de Avrupa hedefinden uzaklaşan Göztepe'ye, Başakşehir maçında sakatlanan Serdar Gürler'den kötü haber geldi. Bu sezon ligde attığı 6 golle takımın en skorer ismi olan deneyimli kanat oyuncusunun sağ üst baldırında 15 santimetre yırtık tespit edildi. Serdar Gürler'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Teknik Direktör İlhan Palut'un Serdar Gürler'in yerine Kasımpaşa deplasmanında, Tripic'e şans vermesi bekleniyor.