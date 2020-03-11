Göztepe’de Serdar şoku
Ligde son 3 haftada yalnızca 1 beraberlik elde ederek hem taraftarını üzen hem de Avrupa hedefinden uzaklaşan Göztepe'ye, Başakşehir maçında sakatlanan Serdar Gürler'den kötü haber geldi.
Ligde son 3 haftada yalnızca 1 beraberlik elde ederek hem taraftarını üzen hem de Avrupa hedefinden uzaklaşan Göztepe'ye, Başakşehir maçında sakatlanan Serdar Gürler'den kötü haber geldi. Bu sezon ligde attığı 6 golle takımın en skorer ismi olan deneyimli kanat oyuncusunun sağ üst baldırında 15 santimetre yırtık tespit edildi. Serdar Gürler'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Teknik Direktör İlhan Palut'un Serdar Gürler'in yerine Kasımpaşa deplasmanında, Tripic'e şans vermesi bekleniyor.
- 11.3.2020
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Göztepe’de Serdar şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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