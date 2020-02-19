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19 Şubat 2020, Çarşamba
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’de herkes golcü

Göztepe’de herkes golcü

’de oynadığı 21 maçta 28 gol atan ’de 10 oyuncu attıkları gollerle skora katkı sağladı. Süper Lig’in 22. haftasını maçının ertelenmesiyle 1 maç eksikle 33 puanla 8. sırada tamamlayan Göztepe’de hemen herkes attığı gollerle skora katkı sağlıyor.

Oynadığı 21 maçta toplam 28 gol kaydeden ekibinde attığı 6 golle Serdar Gürler zirvede bulunuyor. Son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Halil Akbunar'ın 5 golle katkı sağladığı sarı-kırmızılı ekipte, , Andre Castro ve 3'er kez ağları havalandırdı.

JEROME, TRABZONSPOR VE GALATASARAY'A ATTI
'ye geçtiğimiz sezon İngiliz ekibi Derby County'den gelen forvet Cameron Jerome ise şimdiye kadar 2 gol attığı ligin 10. haftasındaki maçta 'a karşı takımının tek golünü kaydederek deplasmanda galibiyeti getirdi. İngiliz forvet, ligin 16. haftasında oynanan ve Göztepe'nin 2-1 kazandığı maçında da takımının ilk golünü kaydetti.

Berkan Emir ve Napoleoni'nin de 2 gol kaydettiği İzmir ekibinde Celso Borges ve Wallace Reis 1'er golle takıma katkı sağladı.

  1. 19.02.2020
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