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17 Şubat 2020, Pazartesi
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coşkusu

Göztepe coşkusu

'dan galibiyetle dönen 'de büyük coşku yaşanıyor.

'dan galibiyetle dönen 'de büyük coşku yaşanıyor. maçı ertelenen sarı-kırmızılılar, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle Avrupa yolunda umutlandı. Göz-Göz, deplasmanda 5. galibiyetini aldı.
  1. 17.2.2020
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