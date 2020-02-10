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10 Şubat 2020, Pazartesi
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'den 'a cevap: Maç sahada kazanılır!

Göztepe'den Beşiktaş'a cevap: Maç sahada kazanılır!

Süper Lig ekiplerinden 'nin Başkan , 26 Ocak'ta Stadı'nda 2-1 kazandıkları maçına ilişkin yaptığı açıklamada, "Biz daha önce söyleyeceklerimizi kamuoyuyla paylaştık. Başkanımız 'in de dediği gibi maç sahada oynanır, sahada kazanılır." dedi.

Süper Lig ekiplerinden 'nin Başkan , 26 Ocak'ta Stadı'nda 2-1 kazandıkları maçının siyah-beyazlıların yaptığı kural hatası itirazı nedeniyle tekrarlanabileceği iddialarını değerlendirdi.

"Ortada aşırı bilgi kirliliği var" diyen Papatya, "Biz daha önce söyleyeceklerimizi kamuoyuyla paylaştık. Başkanımız Mehmet Sepil'in de dediği gibi maç sahada oynanır, sahada kazanılır. FIFA, saha içindeki oyunun ana kurallarının ihlali haricinde maç tekrarlamaya kesinlikle karşı. Herkesi sağ duyulu olmaya, Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararı beklemeye davet ediyorum" dedi.

Maçla ilgili Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) 'na kural hatası yapıldığı yönünde görüş bildirdiği iddia edilmişti. Federasyon, Beşiktaş'ın başvurusuyla ilgili kararını açıklamadı.

  1. 10.02.2020
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