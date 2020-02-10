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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Göztepe- maçı ertelendi

Göztepe-Rize maçı ertelendi

'de bugün oynanması planlanan Göztepe-Ç. maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tarafından ileri bir tarihe ertelendi.

'de bugün oynanması planlanan Göztepe-Ç. maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Rize Başkanı Hasan , "Yoğun kar yağışının ardından uçak seferlerinin iptal edilmesiyle TFF'ye maçın ertelenmesi için başvuruda bulunduk" açıklamasını yapmıştı.
  1. 10.2.2020
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