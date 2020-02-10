Göztepe-Rize maçı ertelendi
Süper Lig'de bugün oynanması planlanan Göztepe-Ç.Rize maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi.
Süper Lig'de bugün oynanması planlanan Göztepe-Ç.Rize maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Rize Başkanı Hasan Kartal, "Yoğun kar yağışının ardından uçak seferlerinin iptal edilmesiyle TFF'ye maçın ertelenmesi için başvuruda bulunduk" açıklamasını yapmıştı.
- 10.2.2020
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