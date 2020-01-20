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20 Ocak 2020, Pazartesi
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şov!

Göztepe şov!

Göz-Göz, Antalya’da ilk yarıda işi bitirdi. Kanatlarda oynayan Halil-Serdar ikilisi, 2 golle ekibini imha etti. Sonucu, 45+3’te Soner belirledi.

Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen , düşme hattından çıkma amacındaki 'a konuk oldu. Hafta içinde kupada rakibine 4-3 yenilen Göz-Göz, bu sefer Antalya önünde ilk yarıda işi bitirdi. Gol perdesini 16'da açtı. 36'da takımın diğer kanat oyuncusu sahne aldı ve farkı ikiye çıkarttı. Üst üste gelen gollerin şokunu üstünden atamayan ekibine son darbeyi, 45+3'te indirdi ve ilk yarının sonucunu ilan etti: 0-3.

KARTAL'LA YENİ STATTA
İkinci yarıda skoru koruyan sarı-kırmızılılar, deplasmanda son 6 maçında 4. kez kazandı. Antalya'da 85'te penaltı kararına itiraz eden Diego, kırmızı kart gördü. Penaltı ise VAR'dan iptal edildi. Antalya'nın galibiyet hasreti 11'e çıkarken, bu galibiyetle büyük moral kazanan ekibi, gelecek hafta yeni stadında 'ı ağırlayacak.

Antalyaspor galibiyetinde attıkları 2 golle, Göztepe'nin iki kanat oyuncusu Halil Akbunar ve Serdar Gürler'in büyük bir payı vardı. Sarı-kırmızılı takım da maç sonu galibiyeti taraftarlarıyla birlikte doyasıya kutladı.

ANTALYA'YI İYİ ÇÖZDÜK
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, kupada hafta içi 4-3 yenildikleri rakiplerini bu defa iyi analiz edip sonuç aldıklarını belirtti. Palut, "Kupada defansif anlamda zorlanmıştık. Önlemimizi aldık ve çok değerli bir galibiyet elde ettik" dedi.

KASAPOĞLU TRİBÜNDE
Spor Bakanı Mehmet , Antalyaspor -Göztepe maçında tribünde yer aldı. Antalya'da temaslarda bulunan Bakan Muharrem Kasapoğlu, Başkanı ve Antalya Valisi ile maçı takip etti.

  1. 20.1.2020
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