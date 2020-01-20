Göztepe şov!
Göz-Göz, Antalya’da ilk yarıda işi bitirdi. Kanatlarda oynayan Halil-Serdar ikilisi, 2 golle Akdeniz ekibini imha etti. Sonucu, 45+3’te Soner belirledi.
Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Göztepe, düşme hattından çıkma amacındaki Antalyaspor'a konuk oldu. Hafta içinde kupada rakibine 4-3 yenilen Göz-Göz, bu sefer Antalya önünde ilk yarıda işi bitirdi. Gol perdesini 16'da Halil Akbunar açtı. 36'da takımın diğer kanat oyuncusu Serdar Gürler sahne aldı ve farkı ikiye çıkarttı. Üst üste gelen gollerin şokunu üstünden atamayan Akdeniz ekibine son darbeyi, 45+3'te Soner Aydoğdu indirdi ve ilk yarının sonucunu ilan etti: 0-3.
KARTAL'LA YENİ STATTA
İkinci yarıda skoru koruyan sarı-kırmızılılar, deplasmanda son 6 maçında 4. kez kazandı. Antalya'da 85'te penaltı kararına itiraz eden Diego, kırmızı kart gördü. Penaltı ise VAR'dan iptal edildi. Antalya'nın galibiyet hasreti 11'e çıkarken, bu galibiyetle büyük moral kazanan İzmir ekibi, gelecek hafta yeni stadında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Antalyaspor galibiyetinde attıkları 2 golle, Göztepe'nin iki kanat oyuncusu Halil Akbunar ve Serdar Gürler'in büyük bir payı vardı. Sarı-kırmızılı takım da maç sonu galibiyeti taraftarlarıyla birlikte doyasıya kutladı.
ANTALYA'YI İYİ ÇÖZDÜK
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, kupada hafta içi 4-3 yenildikleri rakiplerini bu defa iyi analiz edip sonuç aldıklarını belirtti. Palut, "Kupada defansif anlamda zorlanmıştık. Önlemimizi aldık ve çok değerli bir galibiyet elde ettik" dedi.
KASAPOĞLU TRİBÜNDE
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalyaspor -Göztepe maçında tribünde yer aldı. Antalya'da temaslarda bulunan Bakan Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile maçı takip etti.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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