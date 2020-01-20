Göztepe şov!

Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Göztepe, düşme hattından çıkma amacındaki Antalyaspor'a konuk oldu. Hafta içinde kupada rakibine 4-3 yenilen Göz-Göz, bu sefer Antalya önünde ilk yarıda işi bitirdi. Gol perdesini 16'da Halil Akbunar açtı. 36'da takımın diğer kanat oyuncusu Serdar Gürler sahne aldı ve farkı ikiye çıkarttı. Üst üste gelen gollerin şokunu üstünden atamayan Akdeniz ekibine son darbeyi, 45+3'te Soner Aydoğdu indirdi ve ilk yarının sonucunu ilan etti: 0-3.



KARTAL'LA YENİ STATTA

İkinci yarıda skoru koruyan sarı-kırmızılılar, deplasmanda son 6 maçında 4. kez kazandı. Antalya'da 85'te penaltı kararına itiraz eden Diego, kırmızı kart gördü. Penaltı ise VAR'dan iptal edildi. Antalya'nın galibiyet hasreti 11'e çıkarken, bu galibiyetle büyük moral kazanan İzmir ekibi, gelecek hafta yeni stadında Beşiktaş'ı ağırlayacak.



Antalyaspor galibiyetinde attıkları 2 golle, Göztepe'nin iki kanat oyuncusu Halil Akbunar ve Serdar Gürler'in büyük bir payı vardı. Sarı-kırmızılı takım da maç sonu galibiyeti taraftarlarıyla birlikte doyasıya kutladı.



ANTALYA'YI İYİ ÇÖZDÜK

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, kupada hafta içi 4-3 yenildikleri rakiplerini bu defa iyi analiz edip sonuç aldıklarını belirtti. Palut, "Kupada defansif anlamda zorlanmıştık. Önlemimizi aldık ve çok değerli bir galibiyet elde ettik" dedi.



KASAPOĞLU TRİBÜNDE

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalyaspor -Göztepe maçında tribünde yer aldı. Antalya'da temaslarda bulunan Bakan Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile maçı takip etti.