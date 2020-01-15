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15 Ocak 2020, Çarşamba
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’den çifte atak

Göztepe’den çifte atak

ekibi, Adebayor ve Molde’den Nijeryalı golcü James ikilisinden birini alacak. ’in sol kanat oyuncusu kaptan Tripic’le de el sıkıştı.

, transferde gözünü Norveç'e çevirdi. ekibi, Molde'nin Nijeryalı golcüsü Leke James ve 'in Hırvat asıllı Norveçli kaptanı sol kanat Zlatko Tripic'le görüşmelere başladı. Teknik Direktör İlhan Palut, Adebayor-James ikilisinden birini isterken, yönetimin en kısa zamanda transferleri resmiyete kavuşturacağı öğrenildi. 27 yaşındaki James, 28 maçta 17 gol, 27 yaşındaki Tripic ise 24 maçta 5 golle oynadı.
  1. 15.1.2020
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