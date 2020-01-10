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10 Ocak 2020, Cuma
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Hedefimiz

Hedefimiz Avrupa

'nin kaptanı Beto, sezon sonunda hedefini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. kaleci, "Avrupa'da mücadele etmek istiyoruz. unutmadan her maç için çabalayıp, 3 puanları toplayıp bu sonuca ulaşabiliriz" diye iddialı konuştu.

'nin kaptanı Beto, sezon sonunda hedefini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. kaleci, "Avrupa'da mücadele etmek istiyoruz. unutmadan her maç için çabalayıp, 3 puanları toplayıp bu sonuca ulaşabiliriz" diye iddialı konuştu.

  1. 10.1.2020
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