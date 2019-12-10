Eren Derdiyok’tan flaş karar! Yeni takımı ve EURO 2020 hamlesi...
Galatasaray’dan gittiği Göztepe’de aradığını bulamayan ve uzun süredir forma şansı bulamayan Eren Derdiyok’a, ilerleyen haftalar için büyük fırsat doğdu. Sezonun ikinci yarısında forma giyebileceği bir ekipte sergileyeceği performansla 31 yaşındaki forvet, İsviçre’nin EURO 2020 kadrosunda yer alma fırsatı yakalayacak.
EURO 2020'de Türkiye ile aynı grupta yer alan İsviçre Milli Takımı, yaşadığı golcü sıkıntısı nedeniyle dev turnuvada kadrosunu bir forvetle takviye etmeyi düşünüyor.
Eren Derdiyok'u EURO 2020 kadrosunda düşünen İsviçre, oyuncunun ancak kulübünde oynaması ve forma bulması durumunda bu yönde bir tercihte bulunmayı düşünüyor.
Durumun farkında olan Eren Derdiyok'un, devre arasında Göztepe ile yolları ayırması bekleniyor.
MİLLİ FORMA İÇİN YENİ TAKIM İSTİYOR!
Sezonun ikinci yarısında forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen ve buradaki performansıyla öne çıkmak isteyen 31 yaşındaki forvet, İsviçre'nin EURO 2020 kadrosunda yer almak istiyor.
İsviçre Milli Takımı'nda son olarak iki yıl önce forma giyen Eren Derdiyok, ligde Göztepe formasını ise son olarak eylül ortasında giymişti.
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
Eren Derdiyok’tan flaş karar! Yeni takımı ve EURO 2020 hamlesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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