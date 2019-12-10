Göztepeli futbolcu Serdar Gürler'in hedefi A Milli Takım

Serdar Gürler, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçında ilk golü bulduktan sonra geriye çekildiklerini, ikinci yarının başında buldukları golden sonra müsabakada üstünlüğü ele geçirdiklerini ifade etti.

Ankara deplasmanında aldıkları galibiyetle ligde 20 puana ulaştıklarını hatırlatan Serdar Gürler, "Yetmemeli bizim için, daha da yukarıya gitmek istiyoruz. Maç maç ilerleyeceğiz, önümüzde Gençlerbirliği maçı var, daha da zor olacak." dedi.

Serdar Gürler, gol veya asist sayısında bir hedefinin olmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes her maçta gol atmak ister tabii ki ama belirli bir hedef yok. Belirli bir hedef olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek, bütün futbolcular gibi. Elimden geleni yapmaya çalışacağım, hocamız çağırırsa milli takımda olmak istiyorum. Çağırmazsa da maçları izleyeceğim. Avrupa Şampiyonası'nda büyük işler başaracağız. Biz millet olarak milli takımın arkasında olacağız. İnşallah o kafilede biz de yer alırız, hedefimiz o tabii ki. Ama olmasak da gidip tribünde izleyeceğiz."

Yapımı devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi için tüm futbolcuların heyecanlı olduğunu dile getiren Serdar Gürler, "Biz aramızda konuşuyoruz. Bu yeni statta öne geçersek gelen takıma geçmiş olsun ama geriye düşersek de bize geçmiş olsun. Şaka bir yana ama inanılmaz bir atmosfer bekliyor bizi. Beşiktaş maçıyla iyi başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.