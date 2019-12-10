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10 Aralık 2019, Salı
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Yeni statta geri sayım

Yeni statta geri sayım

, 2. devrede maçıyla açmayı planladığı yeni stadın animasyon görüntülerini, paylaştı. Paylaşımda, "Geri sayım devam ediyor. Gerçeğinin yerini tutmaz belki ama stadımız tüm detaylarıyla 3D animasyon olarak sizlerle" denildi.

, 2. devrede maçıyla açmayı planladığı yeni stadın animasyon görüntülerini, paylaştı. Paylaşımda, "Geri sayım devam ediyor. Gerçeğinin yerini tutmaz belki ama stadımız tüm detaylarıyla 3D animasyon olarak sizlerle" denildi.

BETO VE HALİL SEFERBERLİĞİ

Göztepe, G.Birliği maçı hazırlıklarına başladı. Sakat olan kaleci Beto, ve Poko antrenmanda yer almadı. A.Gücü maçında sakatlanan Beto ve Halil Akbunar'ın durumunun Cuma günü yapılacak olan değerlendirmelerin ardından belli olacağı kaydedildi.

  1. 10.12.2019
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