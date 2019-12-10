Yeni statta geri sayım

Göztepe, 2. devrede Beşiktaş maçıyla açmayı planladığı yeni stadın animasyon görüntülerini, sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda, "Geri sayım devam ediyor. Gerçeğinin yerini tutmaz belki ama stadımız tüm detaylarıyla 3D animasyon olarak sizlerle" denildi.

BETO VE HALİL SEFERBERLİĞİ

Göztepe, G.Birliği maçı hazırlıklarına başladı. Sakat olan kaleci Beto, Halil Akbunar ve Poko antrenmanda yer almadı. A.Gücü maçında sakatlanan Beto ve Halil Akbunar'ın durumunun Cuma günü yapılacak olan değerlendirmelerin ardından belli olacağı kaydedildi.