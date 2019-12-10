Yeni statta geri sayım
Göztepe, 2. devrede Beşiktaş maçıyla açmayı planladığı yeni stadın animasyon görüntülerini, sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda, "Geri sayım devam ediyor. Gerçeğinin yerini tutmaz belki ama stadımız tüm detaylarıyla 3D animasyon olarak sizlerle" denildi.
Göztepe, 2. devrede Beşiktaş maçıyla açmayı planladığı yeni stadın animasyon görüntülerini, sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda, "Geri sayım devam ediyor. Gerçeğinin yerini tutmaz belki ama stadımız tüm detaylarıyla 3D animasyon olarak sizlerle" denildi.
BETO VE HALİL SEFERBERLİĞİ
Göztepe, G.Birliği maçı hazırlıklarına başladı. Sakat olan kaleci Beto, Halil Akbunar ve Poko antrenmanda yer almadı. A.Gücü maçında sakatlanan Beto ve Halil Akbunar'ın durumunun Cuma günü yapılacak olan değerlendirmelerin ardından belli olacağı kaydedildi.
- 10.12.2019
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Yusuf sarı tavana çaktı
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Yusuf Sarı'yı kısaca özetlemek gerekirse kendisi tam bir futbol zekasına sahip, içine futbolun büyüsü girmiş seyredilmesi harika bir oyuncu
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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